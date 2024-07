Kaboré Milan è l’ultima SUGGESTIONE per la fascia destra: tutti gli aggiornamenti e i DETTAGLI

Kaboré Milan è l’ultima SUGGESTIONE per la fascia destra dei rossoneri: tutti gli aggiornamenti e i DETTAGLI

Novità sul calciomercato Milan. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando delle possibili alternative a Emerson Royal del Tottenham tenuto conto delle difficoltà su questo fronte.

Un nome nuovo che il Diavolo sta monitorando con attenzione è quello di Issa Kaboré di proprieta del Manchester City ma che negli ultimi anni ha giocato in prestito: Troyes, Marsiglia e per ultimo Luton Town le squadre in cui si è messo in mostra.