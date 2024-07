Rabiot Milan, si attende una RISPOSTA dalla mamma-agente: ma le aspettative sono BASSE. Le ultimissime

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i profili sondati in caso di mancato arrivo di Fofana ci sarebbe ancora quello di Rabiot. Il calciomercato Milan starebbe aspettando una risposta dalla mamma-agente Veronique.

Le aspettative non sono molte e la cifra che verrà chiesta sarà sicuramente maggiore di quella che hanno in mente i rossoneri. Si continua a lavorare su Fofana e Samardzic in attesa di un accordo con i club.