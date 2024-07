Mercato Milan, non SOLO Morata! Strategia CHIARA, tre in lizza. I NOMI

Mercato Milan, i rossoneri acquisteranno anche un secondo attaccante dopo l’arrivo di Morata: tre i nomi in lizza

Come riportato da Tuttosport, per quanto riguarda il reparto d’attacco il calciomercato Milan nel ruolo di centravanti non si limiterà al solo arrivo di Alvaro Morata, completato nella giornata di ieri con la firma dello spagnolo.

I rossoneri vogliono anche un’altra punta e in questo senso i nomi in lizza sono tre: Fullkrug, al momento il favorito; Abraham, la principale alternativa al bomber tedesco e infine la sorpresa Duran dell’Aston Villa.