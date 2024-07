Adli ora rischia la cessione! Cosa c’è dietro il cambio di maglia: tutti gli AGGIORNAMENTI sul centrocampista

Il futuro di Yacine Adli è ancora tutto da definire. Il centrocampista recentemente ha cambiato numero di maglia per cedere al neo arrivato Alvaro Morata la sua numero 7 rossonera.

Tuttavia il suo futuro non è da escludere possa essere lontano dal Diavolo. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport Adli (così come Pobega) potrebbe fare le valigie per liberare spazio a centrocampo per i colpi Fofana e Samardzic.