Maignan Milan, messaggio chiaro alla dirigenza! Scenario chiaro, succederà al termine della stagione

Maignan Milan, c’è uno scenario chiaro in vista del finale di stagione: il portiere rossonero vuole rinnovare il contratto e l’ha detto alla dirigenza

Secondo la Gazzetta dello Sport, i tre senatori del calciomercato Milan, Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao, hanno comunicato alla dirigenza rossonera la loro intenzione di restare al Milan anche nella prossima stagione.

Il contratto di Maignan scade nel 2026 e dovrà essere rinnovato se il Milan vuole mantenerlo in rosa. La conferma di Maignan sarebbe importante per la stabilità della squadra e per il progetto tecnico. Maignan vuole concludere la stagione con la vittoria della Coppa Italia, che sarebbe un importante traguardo per lui e per la squadra.