Calciomercato Milan, Reijnders intoccabile! Spunta il retroscena che fa impazzire i tifosi rossoneri

Calciomercato Milan, Tijjani Reijnders è intoccabile per il club rossonero: respinti gli assalti di Manchester City e Barcellona

Secondo il Corriere dello Sport, Tijjani Reijnders è considerato incedibile dal calciomercato Milan. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto fino al 2030 con un importante adeguamento economico.

Manchester City e Barcellona avevano mostrato interesse per Reijnders, ma sia il Milan che il calciatore hanno respinto le loro offerte. Reijnders è stato un giocatore chiave per il Milan questa stagione, contribuendo con 15 gol in tutte le competizioni. Il Milan sembra intenzionato a costruire la squadra attorno a Reijnders, considerandolo un giocatore fondamentale per il futuro del club.