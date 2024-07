Calciomercato Milan, la difesa ora abbonda: in due rischiano la CESSIONE. Il punto

Calciomercato Milan, la difesa ora abbonda: in due rischiano la CESSIONE nel corso di questa estate. Il punto

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Milan, non solo per quanto riguarda i colpi in entrata ma anche per quanto concerne le cessioni.

L’eventuale innesto di Pavlovic potrebbe spingere la società a prendere in considerazione eventuali offerte per i difensori attualmente in rosa: a rischiare la cessione sono in particolare Thiaw (avvicinato dal Newcastle) e Tomori (anche lui sondato da club inglesi).