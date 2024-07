Origi Milan, il belga mette nei guai i rossoneri: ha detto no a questa PROPOSTA. Le ultime sul futuro dell’attaccante

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Divock Origi. Il belga come noto non è più nei piani del Milan ed è destinato a partire nel corso dell’estate.

Tuttavia, stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’attaccante reduce dall’esperienza tutt’altro che esaltante al Nottingham avrebbe rifiutato la proposta del Trabzonspor perchè poco convinto. Il futuro resta apertissimo.