Saelemaekers Milan, belga al PASSO D’ADDIO? Trattativa in corso ma Furlani è IRREMOVIBILE! Serve QUESTA cifra

Saelemekers-Milan, esterno belga al passo d’addio? Trattativa serrata con il Leicester ma Furlani non fa sconti: i dettagli

Come riportato da Gianluigi Longari, c’è una trattativa serrata in corso tra il calciomercato Milan e il Leicester per Alexis Saelemaekers:

PAROLE – «Trattativa in corso con il Leicester per Saelemaekers. Il Milan valuta l’esterno belga non meno di 15 milioni di euro, ed il club britannico non è ancora arrivato a quella cifra. I meneghini sperano di arrivare a dama il prima possibile».