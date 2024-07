Adli può lasciare il Milan! L’Arabia chiama: presentata questa OFFERTA ai rossoneri. I DETTAGLI

Adli può lasciare il Milan! l’Arabia Saudita chiama: presentata questa OFFERTA ai rossoneri. Tutti i DETTAGLI

Non è da escludere che il futuro di Yacine Adli possa essere lontano dal Milan. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulle sue tracce si starebbe muovendo ora con decisione la Saudi Pro League.

Non solo: i sauditi avrebbero già avanzato ai rossoneri un’offerta leggermente inferiore ai 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, una proposta che al momento non soddisfa però la dirigenza che vuole appunto tra i 15 e i 20 milioni. Il fronte resta comunque da monitorare.