Samardzic Milan avanti tutta: programmate le prossime mosse dopo l’ok del giocatore. Il PIANO

Samardzic Milan avanti tutta: programmate le prossime mosse dopo l’ok del centrocampista dell’Udinese. Il PIANO

Fabrizio Romano sul proprio profilo X ha fornito preziosi aggiornamenti circa il futuro di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese rientrato prepotentemente nei radar del mercato Milan in queste ultime settimane.

Dopo l’apertura da parte del giocatore nel corso della prossima settimana sono in programma alcuni incontri tra i due club per cercare di imbastire l’affare. Il Diavolo, comunque, dovrà prima vendere uno dei suoi centrocampisti in rosa.