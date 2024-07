Rinnovo Calabria Milan: nessun accordo sul nuovo contratto, le parti si sono fatte questa PROMESSA. Tutti gli aggiornamenti

Nonostante tra le parti ci sia serenità e la volontà comune di proseguire insieme, tra il Milan e Davide Calabria non è ancora stato trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Tra le parti c’è ancora distanza per quanto riguarda l’ingaggio e così tutti gli interessati si sono dati un nuovo appuntamento alla fine del mercato estivo per cercare di arrivare ad un accordo, ora non più così scontato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.