Pavlovic Milan ad ogni costo! Il serbo in pressing sul Salisburgo: si può chiudere a queste CIFRE. Le ultime

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Salisburgo per il possibile trasferimento in rossonero di Pavlovic.

Il difensore serbo sta facendo pressione sul Salisburgo affinché venga trovato un accordo per la sua partenza. I due club, precisa il quotidiano, potrebbero chiudere sulla base di una proposta da 20 milioni di euro con i bonus.