Mercato Milan, continua la telenovela Jashari! Bomba dal Belgio, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, prosegue la telenovela Jashari: stamattina il centrocampista non si è allenato con la squadra. La ricostruzione

La telenovela Ardon Jashari si arricchisce di un nuovo capitolo, e l’AC Milan continua a essere il principale protagonista di questo entusiasmante intreccio di mercato. Mentre questa mattina il Bruges scendeva in campo per un’amichevole, il centrocampista svizzero, obiettivo conclamato del club rossonero, ha svolto un allenamento individuale con il fisioterapista del club belga. La notizia, riportata da hln sport, non fa che alimentare le voci di una cessione imminente e di una volontà sempre più marcata del giocatore di vestire la maglia del Diavolo.

La situazione di Jashari è ormai chiara: il giovane talento svizzero è in rotta di collisione con il Bruges. Le sue assenze dagli impegni della squadra, inclusa la recente amichevole, sono un segnale inequivocabile del suo desiderio di cambiare aria e di approdare in Serie A. Il Milan, dal canto suo, ha fatto di Jashari una priorità assoluta per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione, che vedrà Massimiliano Allegri sedere sulla panchina rossonera e Igli Tare alla guida della direzione sportiva.

La strategia di Tare e la volontà del giocatore

Il nuovo Direttore Sportivo rossonero, Igli Tare, è al lavoro per definire gli ultimi dettagli di questa operazione complessa. Nonostante la ferma volontà del giocatore di approdare a Milano, il Bruges si è dimostrato un osso duro nelle trattative, richiedendo una cifra ritenuta elevata dal calciomercato Milan. Fonti vicine al club belga, citate anche da hln sport, confermano che il Milan non intende spingersi oltre l’ultima offerta importante già presentata, che si aggirerebbe intorno ai 32,5 milioni di euro più bonus. Si tratta di una cifra considerevole nel panorama del calcio belga, che testimonia l’enorme interesse e la fiducia riposta in Jashari da parte della dirigenza rossonera.

La volontà di Jashari è il vero ago della bilancia. Il centrocampista ha rifiutato offerte da altri club, tra cui West Ham e Nottingham Forest, ribadendo la sua netta preferenza per il Milan. Questo atteggiamento, pur creando qualche tensione con il suo attuale club, è cruciale per sbloccare la situazione. La pressione del giocatore, unita alla strategia negoziale di Igli Tare, punta a convincere il Bruges a cedere alle richieste del Milan, permettendo a Jashari di realizzare il suo sogno rossonero.

Allegri e il nuovo corso del Milan

L’arrivo di Jashari sarebbe un tassello fondamentale nel progetto del nuovo Milan targato Allegri. Il tecnico livornese, tornato a Milanello con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, ha bisogno di rinforzi di qualità in ogni reparto. Un centrocampista dinamico e con visione di gioco come Jashari si sposerebbe perfettamente con le idee tattiche di Allegri, offrendo nuove soluzioni e maggiore profondità alla rosa.

La preparazione estiva è in pieno svolgimento e l’assenza di Jashari dagli allenamenti di gruppo del Bruges indica una situazione di stallo che potrebbe risolversi a breve. L’ottimismo filtra dall’ambiente rossonero, consapevole che la determinazione del giocatore può fare la differenza. Il futuro di Jashari è legato a doppio filo a quello del Milan, in un’estate di mercato rovente che promette scintille. Riuscirà Igli Tare a chiudere l’affare e a regalare ad Allegri il centrocampista tanto desiderato? Solo il tempo potrà dirlo, ma l’attenzione mediatica su questa trattativa resta altissima.