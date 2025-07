Calciomercato Milan, intrigo Morata! Il presidente del Como in pressing, cosa manca per chiudere l’operazione

Calciomercato Milan, ancora da risolvere l’intrigo Morata: il presidente del Como in attesa dell’ok definitivo del Galatasaray

Il calciomercato estivo continua a regalare emozioni e colpi di scena, e una delle trattative più intricate del momento riguarda il futuro di Alvaro Morata. Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, si è espresso in merito all’attaccante spagnolo, palesando un forte interesse ma anche le difficoltà nel concretizzare l’affare. Le sue parole, rilasciate a “La Provincia di Como”, sono state chiare: “Cerchiamo un attaccante che potrebbe-dovrebbe essere Morata. La situazione è ancora bloccata, speriamo si sblocchi.” Un sospiro di speranza che riassume una vicenda complessa che vede coinvolte diverse squadre e interessi.

Il Calvario di Morata: Dal Milan al Galatasaray e Ora il Desiderio Como

La storia recente di Alvaro Morata è stata a dir poco movimentata. Arrivato al Milan nell’estate del 2024 dall’Atletico Madrid con grandi aspettative, l’attaccante spagnolo non è riuscito a lasciare il segno in rossonero come sperato. Dopo soli pochi mesi, a febbraio 2025, Morata si è trasferito in prestito al Galatasaray, squadra turca che ha intravisto in lui il potenziale per rafforzare il proprio reparto offensivo. Tuttavia, anche questa parentesi sembra destinata a concludersi. Il Como, neopromosso in Serie A e con un progetto ambizioso alle spalle della potente proprietà indonesiana dei fratelli Hartono, ha individuato in Morata il profilo ideale per rinforzare il proprio attacco e affrontare al meglio la massima serie. L’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, sembra fortemente convinto delle qualità dell’attaccante e spinge per il suo arrivo.

Il Ruolo del Milan e le Mosse di Tare e Allegri

La posizione del Milan in questa trattativa è centrale. Morata è ancora di proprietà del club rossonero, sebbene sia in prestito al Galatasaray. Per sbloccare la situazione e consentire il passaggio dell’attaccante al Como, è necessario che si trovi un accordo per la risoluzione anticipata del prestito con il club turco. Questo implica una triangolazione delicata che vede il Milan di Tare, il nuovo direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, impegnati a trovare la soluzione più vantaggiosa per tutte le parti. Il Milan ha bisogno di liberare spazio salariale e di gestire al meglio i propri asset, e un’uscita definitiva o una nuova soluzione per Morata sarebbe strategica.

Tare, noto per la sua abilità nel districarsi in trattative complesse, sta lavorando dietro le quinte per trovare la quadra. Anche Allegri, che ha già avuto Morata alle sue dipendenze ai tempi della Juventus, potrebbe avere voce in capitolo, sebbene la sua priorità sia ora plasmare la rosa rossonera in vista della prossima stagione. Il Galatasaray, dal canto suo, detiene un’opzione di riscatto, ma la loro intenzione sembra essere quella di liberare il giocatore, specialmente dopo l’arrivo di altri profili offensivi. La complessità burocratica e la necessità di far coincidere gli interessi economici di tre club rendono il tutto particolarmente intricato.

Le Aspettative del Como e la Pressione sul Mercato

Per il Como, l’arrivo di un giocatore del calibro di Morata rappresenterebbe un segnale forte al campionato e ai tifosi. Un attaccante con la sua esperienza internazionale e il suo fiuto per il gol sarebbe fondamentale per raggiungere l’obiettivo della salvezza e magari guardare anche più in alto. Le parole di Mirwan Suwarso testimoniano la volontà decisa del club lariano di investire su profili di alto livello per rafforzare la squadra. La pressione è alta, e il tempo stringe in vista dell’inizio del campionato. La speranza del Como è che le ultime resistenze vengano superate e che Morata possa presto vestire la maglia biancoblù, diventando il punto di riferimento per l’attacco.

In sintesi, la telenovela Morata è ancora lontana dalla sua conclusione. La volontà del giocatore, le esigenze del calciomercato Milan di Tare e Allegri, e la posizione del Galatasaray sono tutti fattori che influenzeranno l’esito finale. I tifosi del Como attendono con ansia, sperando che la situazione si sblocchi e che il loro sogno chiamato Morata possa finalmente diventare realtà.