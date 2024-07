Wan-Bissaka Milan, nuovissima IDEA per la fascia rossonera: la STRATEGIA del club rossonero e le ultime novità

C’è un nuovo nome per la fascia destra del Milan, che in questi ultimi giorni in particolare sta riscontrando davvero tante difficoltà nell’arrivare a un’intesa con il Tottenham per il cartellino di Emerson Royal.

Così i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Wan-Bissaka, terzino di proprietà del Manchester United con cui va in scadenza tra meno di 12 mesi. Il Diavolo ora pensa a lui come possibile soluzione per la corsia di destra.