Fofana Milan, braccio di ferro col Monaco. E sullo sfondo c’è uno SCENARIO clamoroso! Le novità sul francese

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito alcuni aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Monaco e Milan per il possibile trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana.

Secondo quanto si apprende dal Principato si aspettano nei prossimi giorni una ricca offerta da parte del Diavolo, che però vuole chiudere soltanto alle sue condizioni (vale a dire 15 milioni totali). Fofana va in scadenza nel 2025 e sarebbe più facile prenderlo a zero tra un anno che giocare al rialzo.