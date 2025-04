Theo Hernandez Milan, clamoroso scenario all’orizzonte! Avviso della società, i piani sono totalmente cambiati

Theo Hernandez Milan, spunta un clamoroso scenario: la società ha fatto presente al terzino di poterlo tenere anche a scadenza di contratto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan non ha nessuna intenzione di soddisfare le richieste economiche di Theo Hernandez per quanto riguarda il rinnovo di contratto in scadenza nel 2026 (il francese ha chiesto una cifra tra i 6.5 e i 7 milioni di euro).

Tuttavia, rispetto a qualche settimana fa, la società rossonera ha fatto presente al ragazzo che se non lascerà il club in estate potrebbe rimanere anche con il contratto in scadenza. L’addio a zero è un’ipotesi dunque possibile.