Calciomercato Milan tra Fofana e Samardzic: cambia ancora la STRATEGIA dei rossoneri! Le ULTIME

Calciomercato Milan tra Fofana e Samardzic: cambia ancora la STRATEGIA dei rossoneri! TUTTE LE ULTIMISSIME

Cambiano ancora le strategie del calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo. Il club rossonero in queste settimane ha lavorato per Youssouf Fofana ma se il Monaco non dovesse abbassare le sue richieste ecco che il Diavolo si vedrebbe costretto a cambiare obiettivo.

Il primo nome in tal senso potrebbe essere quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese più giovane rispetto al francese e con un costo più o meno simile. I prossimi giorni potrebbero essere indicativi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.