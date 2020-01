D’Avanzo, il membro del cda rossonero che lavora per Louis Vuitton

Gianluca D’Avanzo è uno dei membri del cda rossonero con più esperienza. Fondatore della Blue Sky, lavora anche per Louis Vuitton

Forse i tifosi non lo conoscono bene, ma Gianluca D’Avanzo è uno dei membri del cda rossonero con più esperienza. È stato uno dei fondatori della holding Blue Sky, una società lussemburghese che ha aiutato i Singer nell’acquisizione del Milan. Attualmente, come recita il suo stesso profilo LinkedIn, D’Avanzo è anche Plant Director per Thélios, ovvero per il gruppo Louis Vuitton.

Qualora dovesse intavolarsi una trattativa di cessione del Milan da Elliott ad Arnault, sicuramente l’esperienza del dirigente del Consiglio d’Amministrazione milanista sarà fondamentale per l’intermediazione.

Tuttavia, in finanza bisogna essere cauti. Lo stesso Salvatore Cerchione, altro membro del cda milanista, è un manager anche di Cipriani, ma ciò non vuol dire che l’impresa italiana sia impegnata nell’acquisto del Milan. Lo stesso si può dire di Marco Patuano, fino a poco tempo fa manager di Benetton (Edizioni Srl), che di certo non è un intermediario nella cessione del Milan alla società di Ponzano Veneto. La sovrapposizioni di cariche e l’ampio spettro di contatti sono una costante nel mondo della finanza. Eppure D’Avanzo stuzzica, e non poco, la fantasia dei milanisti: i tifosi sognano un mercato scoppiettante architettato da LVMH già a partire dal prossimo giugno.