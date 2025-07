Torriani Milan, interesse a sorpresa dal Lione! Ecco gli ultimi aggiornamenti. Segui le ultimissime sul mercato

Il Lione, guidato dall’allenatore Paulo Fonseca, sta valutando con attenzione la possibilità di acquisire in prestito il giovane portiere del Milan, Lorenzo Torriani. Questa potenziale mossa di mercato, riportata da Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, nasce dalla necessità del club francese di colmare un vuoto in porta e dalla stima di Fonseca nei confronti del giovane estremo difensore rossonero.

Lorenzo Torriani, classe 2007, è un prodotto del settore giovanile del Milan, considerato un talento promettente per il futuro. La sua recente prestazione nell’amichevole contro l’Arsenal, dove è stato definito il migliore in campo per il Diavolo, ha sicuramente riacceso l’interesse del suo ex allenatore Fonseca. Un anno fa, infatti, fu proprio Paulo Fonseca, tecnico portoghese noto per il suo calcio offensivo e la capacità di valorizzare i giovani, a “lanciare” Torriani, evidentemente riconoscendone già allora il potenziale

Le Dinamiche del Trasferimento: Il Lione Perde Perri, il Milan Mantiene il Controllo

La mossa del Lione è dettata anche dalla probabile partenza di Lucas Perri, il portiere brasiliano che lascerà il club francese. L’arrivo di Torriani in prestito permetterebbe al Lione di assicurarsi un giovane portiere di talento senza un esborso immediato, garantendo al contempo un’opzione di alto livello per la porta.

Per il Milan, un eventuale prestito di Torriani rappresenterebbe una soluzione ideale per far accumulare esperienza al proprio portiere in un campionato competitivo come la Ligue 1, pur mantenendo il pieno controllo sul suo futuro. Il Diavolo, infatti, non intende privarsi a titolo definitivo di uno dei suoi prospetti più interessanti tra i pali.

La trattativa, sebbene ancora nelle fasi iniziali e “non sviluppata”, evidenzia come i giovani talenti del Milan siano sempre più sotto i riflettori dei grandi club europei. Resta da vedere se le due società riusciranno a trovare un’intesa che soddisfi tutte le parti, permettendo a Torriani di continuare il suo percorso di crescita in un contesto di alto livello. Questo potenziale affare sottolinea l’importanza delle tournée estive come vetrina per i giovani e come momento per intessere nuove relazioni di mercato.