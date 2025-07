Mercato Milan, fatta per Colombo al Genoa: le cifre. E spunta il dettaglio sulle visite mediche

Mercato Milan, definito il trasferimento al Genoa di Lorenzo Colombo sulla base di 10 milioni di euro: fissate le visite mediche

Il calciomercato estivo continua a infiammare gli animi dei tifosi e il Genoa si conferma tra le squadre più attive, piazzando un altro colpo di mercatosignificativo. Dopo essersi assicurato il giovane talento Valentin Carbonidall’Inter, il Grifone è ora pronto ad accogliere Lorenzo Colombo, un attaccante di prospettiva che andrà a rinforzare il reparto offensivo sotto la guida del tecnico Patrick Vieira. Questa operazione, chiusa con il calciomercato Milan, testimonia la chiara volontà del Genoa di costruire una rosa competitiva e ambiziosa per la prossima stagione.

L’arrivo di Colombo è stato un affare complesso, frutto di lunghe trattative tra i due club. Il giovane attaccante, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli in prestito, torna al Milan solo di passaggio prima di trasferirsi nuovamente, questa volta in Liguria. L’accordo prevede un prestito oneroso con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. È importante sottolineare che questo diritto potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, segnale della fiducia che il Genoa ripone nelle capacità del giocatore. Questa formula contrattuale offre al Grifone la possibilità di valutare appieno il rendimento di Colombo prima di un investimento definitivo, pur garantendo al Milan un potenziale ritorno economico considerevole.

La notizia è stata riportata con la consueta precisione da Gianluca Di Marzio, vera e propria autorità nel campo del calciomercato, che ha confermato la chiusura dell’operazione. Attualmente, i due club sono impegnati nello scambio dei documenti, formalità burocratiche che precedono la firmaufficiale del contratto, attesa nelle prossime ore. Subito dopo, Lorenzo Colombo si sottoporrà alle visite mediche, in programma per l’inizio della prossima settimana. Questo iter, standard per ogni trasferimento, rappresenta l’ultimo passaggio prima che il giocatore possa unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra e iniziare ad allenarsi agli ordini di Vieira.

Per il Milan, la cessione di Colombo rientra in una strategia di gestione dei giovani talenti, finalizzata a valorizzarli o a monetizzarli per finanziare ulteriori operazioni. Sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e del neo allenatore Massimiliano Allegri, i rossoneri stanno anch’essi definendo la loro rosa per la nuova stagione, bilanciando entrate e uscite in un mercato sempre più dinamico. La partenza di Colombo, pur essendo a titolo temporaneo, indica una chiara direzione intrapresa dalla dirigenza milanista.

L’arrivo di Lorenzo Colombo al Genoa è senza dubbio un rinforzo importanteper il reparto avanzato. L’attaccante, classe 2002, ha dimostrato di avere grandi potenzialità e un buon fiuto per il gol, nonostante la giovane età. La sua esperienza in Serie A con l’Empoli gli ha permesso di maturare e di acquisire maggiore confidenza con il massimo campionato italiano. Il Genoasi assicura così un elemento che può portare gol e dinamismo all’attacco, offrendo a Vieira diverse soluzioni tattiche. I tifosi del Grifone attendono con ansia di vederlo in campo, sperando che possa replicare e superare le aspettative riposte in lui. Questa operazione dimostra la determinazione del Genoa nel voler costruire una squadra competitiva e di successo.