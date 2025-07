D’Ottavio, l’ex dirigente del Milan riparte dalla Serie A: accordo chiuso, tutti i dettagli

D’Ottavio, l’ex dirigente del Milan è pronto a ripartire dalla Serie A: accordo in dirittura d’arrivo con il Como

Il Como Calcio, sotto la guida illuminata del presidente Mirwan Suwarso, continua a muoversi con determinazione nel panorama calcistico italiano, puntando a un futuro di successo e crescita sostenibile. L’ultima mossa strategica, che ha destato notevole interesse negli ambienti sportivi, è l’ingresso di Antonio D’Ottavio nella struttura dirigenziale lariana. L’arrivo di D’Ottavio, ex dirigente del Milan, sottolinea la volontà del Como di investire massicciamente nel settore giovanile e nella scoperta di nuovi talenti, un pilastro fondamentale per qualsiasi club con ambizioni di alto livello.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una fonte affidabile e puntuale, l’incarico di D’Ottavio sarà cruciale: si occuperà di implementare e gestire l’intera area scouting del club. Questo significa un impegno a 360 gradi nella ricerca, nella valutazione e nella successiva valorizzazione di giovani promesse. L’obiettivo è chiaro: individuare i talenti del futuro che possano non solo rinforzare la prima squadra del Como, ma anche rappresentare un asset prezioso per il club, sia dal punto di vista sportivo che economico.

L’esperienza di D’Ottavio maturata al Milan sarà un valore aggiunto inestimabile per il Como. In un club della statura del Milan, l’attenzione allo scouting e allo sviluppo dei giovani è da sempre massima. Si pensi, ad esempio, all’attuale assetto dirigenziale rossonero, che vede Tare come nuovo Direttore Sportivo e Allegri alla guida della panchina come nuovo allenatore del Milan: due figure di spicco che testimoniano l’importanza di avere persone competenti e con una visione chiara all’interno della dirigenza. Sebbene D’Ottavio sia ora proiettato in una nuova avventura, il suo passato nel Milan è una garanzia della sua competenza e della sua profonda conoscenza del mondo del calcio.

Il presidente Mirwan Suwarso e la dirigenza del Como dimostrano così di avere una strategia a lungo termine, focalizzata non solo sui risultati immediati, ma anche sulla costruzione di fondamenta solide per il futuro. L’investimento nell’area scouting, con una figura del calibro di Antonio D’Ottavio, è la dimostrazione tangibile di questa visione. La capacità di scovare, coltivare e far sbocciare i talenti è ciò che distingue i club più lungimiranti e che permette di raggiungere i massimi livelli nel calcio moderno. I tifosi del Como possono guardare al futuro con ottimismo, sapendo che il loro club sta investendo nelle persone giuste e nelle strategie vincenti per costruire una squadra forte, competitiva e con un futuro brillante.