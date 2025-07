Calciomercato Milan, nuova super offerta in arrivo per chiudere Jashari: Tare non molla… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan non molla la presa su Jashari del Brugge e sta affinando la sua strategia per portare a casa il talentuoso centrocampista. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero è pronto a riformulare l’offerta, non tanto con un mero rilancio della cifra totale, ma piuttosto modificando gli equilibri interni della proposta tra parte fissa e bonus.

Questa mossa dimostra la chiara volontà del Diavolo di sbloccare una trattativa che si sta protraendo ormai da tempo. Per convincere il Brugge a cedere il suo gioiello, il Milan è disposto ad alzare fino a 35 milioni di euro il costo del cartellino da corrispondere all’atto di acquisto, riducendo di conseguenza la parte variabile legata ai bonus. Questa operazione mira a fornire al club belga una maggiore liquidità immediata, rendendo l’offerta più allettante e concreta.

La decisione di concentrare la maggior parte dell’investimento sulla parte fissa testimonia la grande fiducia del Milan nelle qualità di Jashari e la volontà di chiudere rapidamente la trattativa. Un importo garantito più elevato rappresenta un vantaggio significativo per il Brugge, che potrebbe così reinvestire subito il denaro incassato, senza dover attendere il raggiungimento di obiettivi futuri legati a prestazioni o successi del giocatore.

Per il Milan, assicurarsi Jashari con questa nuova formula significherebbe aggiungere al proprio centrocampo un elemento di prospettiva e qualità, in grado di dare un contributo importante fin da subito. La dirigenza rossonera sembra decisa a superare le resistenze del Brugge con una proposta più incisiva sul piano economico immediato, sperando di mettere la parola fine a questa lunga negoziazione e portare Jashari a Milanello. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se questa nuova strategia porterà al tanto atteso accordo.