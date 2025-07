Vlahovic Milan, spunta l’indiscrezione che cambia tutto! Smentita secca, l’affare può decollare così

Vlahovic Milan, c’è l’indiscrezione che cambia i termini della trattativa con la Juve: dopo ferragosto discorsi nel vivo

Le recenti speculazioni sul futuro di Dusan Vlahovic continuano a tenere banco nel calciomercato italiano, ma è fondamentale fare chiarezza su alcune cifre e dinamiche che circolano, spesso in modo impreciso. Come sottolineato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ci sono due punti cruciali da sfatare immediatamente: il calciomercato Milan non ha offerto 10 milioni di euro per Vlahovic e la valutazione della Juventus non è ferma a 25 milioni. Queste “veline”, come le definisce Pedullà, non fanno altro che creare confusione e non portano a nulla di concreto.

La situazione di Vlahovic è complessa e il suo futuro alla Juventus appare sempre più incerto, soprattutto considerando il nuovo assetto tecnico del Milan. Con Igli Tare ora in veste di Direttore Sportivo rossonero e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il club milanista è pronto a fare mosse significative per rafforzare la propria rosa.

Le Vere Cifre e le Prospettive del Milan

Pedullà evidenzia un aspetto chiave: se il Milan è stato disposto a offrire oltre 15 milioni di euro per Emerson Royal, un terzino, è assolutamente plausibile che possa mettere sul piatto una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro per un attaccante del calibro di Vlahovic. Questa valutazione, infatti, si allinea molto di più alla realtà del mercato per un giocatore con le sue potenzialità, pur tenendo conto di una stagione magari non al top delle sue aspettative precedenti.

La Juventus, dal canto suo, non può permettersi di “svendere” un asset così importante, ma è chiaro che le circostanze attuali potrebbero costringerla a riconsiderare le proprie pretese iniziali. Se Vlahovic dovesse arrivare ad agosto ancora senza una nuova sistemazione, la Juventus si troverebbe in una posizione di minore forza contrattuale, il che aprirebbe le porte a trattative più serrate e a un possibile sconto sul prezzo precedentemente fissato. È proprio in questo scenario di “prudenza” che il Milan, con la sua nuova dirigenza, potrebbe inserirsi con decisione.

Il Ruolo di Tare e Allegri nel Mercato Rossonero

L’arrivo di Igli Tare come DS del Milan rappresenta una svolta strategica. Tare è noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre trattative complesse, spesso ottenendo condizioni vantaggiose. La sua profonda conoscenza del mercato e la sua rete di contatti saranno fondamentali per il Milan in questa fase cruciale. Parallelamente, il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina non è solo un cambio di guida tecnica, ma un segnale chiaro delle ambizioni del club. Allegri, che ha già lavorato con Vlahovic alla Juventus, potrebbe vedere nell’attaccante serbo il profilo ideale per il suo progetto tattico al Milan, specialmente in un contesto in cui il giocatore potrebbe essere motivato a rilanciarsi.

In conclusione, è essenziale abbandonare le narrazioni fuorvianti e concentrarsi sui dati reali e sulle logiche di mercato. Il Milan, con Tare e Allegri, è in una posizione di forza e pianificazione per il futuro. Le trattative per Vlahovic non sono ancora entrate nel vivo, ma se la situazione dovesse protrarsi fino ad agosto, il club rossonero potrebbe avere l’occasione di acquisire un attaccante di grande valore a cifre ragionevoli, smentendo così le voci prive di fondamento e concretizzando un colpo significativo per la prossima stagione. Il calciomercato è un gioco di attese e strategie, e il Milan sembra pronto a giocare le sue carte al meglio