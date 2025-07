Guela Doue Milan, intermediari al lavoro: offerta sul piatto, cosa serve per chiudere l’affare

Guela Doue Milan, gli intermediari sono al lavoro per convincere lo Strasburgo: sul piatto 22 milioni di euro. I dettagli

La sessione di calciomercato estiva è entrata nel vivo e il calciomercato Milan, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e la direzione sportiva di Igli Tare, è attivamente impegnato nella ricerca di rinforzi mirati per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra le priorità assolute del club rossonero vi è l’ingaggio di un terzino destro di spessore, capace di offrire solidità difensiva e spinta offensiva sulla fascia. L’obiettivo principale, come riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, rimane Guela Doué, giovane talento dello Strasburgo.

La trattativa per Doué si preannuncia complessa ma non impossibile. Lo Strasburgo, consapevole del potenziale del proprio gioiello e dell’interesse di diversi club europei, ha fissato una valutazione iniziale piuttosto elevata, richiedendo circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Una cifra che il Milan considera al momento eccessiva, avendo formulato un’offerta che si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Questa distanza economica rappresenta il principale ostacolo al buon esito dell’operazione, ma il Milan non ha intenzione di arrendersi facilmente.

Gli agenti e gli intermediari coinvolti nella trattativa stanno lavorando incessantemente per cercare di limare la forbice tra domanda e offerta. Il loro compito è duplice: da un lato, persuadere lo Strasburgo ad abbassare le proprie pretese economiche, magari attraverso l’inserimento di bonus legati al rendimento o a future plusvalenze; dall’altro, convincere il Milan a fare un ulteriore sforzo economico, qualora si presentasse l’occasione giusta. La volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale in questa fase, con Doué che potrebbe spingere per un trasferimento in un club prestigioso come il Milan.

La strategia del Milan e di Tare è chiara: non strapagare i giocatori, ma puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita che possano integrarsi al meglio nel progetto tattico di Allegri. Doué, con la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di crossare, si sposa perfettamente con le caratteristiche ricercate per il ruolo di terzino destro. La sua giovane età (classe 2002) lo rende un investimento per il futuro, oltre che un rinforzo immediato per la rosa.

Inoltre, lo Strasburgo si trova di fronte a una ulteriore sfida: quella di trovare un valido sostituto per Doué in caso di cessione. Questo aspetto potrebbe influenzare la rapidità e le modalità con cui il club francese si approccerà alle proposte del Milan. La pazienza e la determinazione saranno chiavi fondamentali per il Milan in questa lunga e affascinante corsa al terzino destro. I tifosi rossoneri attendono con ansia novità, sperando che Guela Doué possa essere il prossimo volto nuovo a calcare il prato di San Siro.