Saelemaekers Milan, il belga parla di Allegri e del suo possibile ruolo: «Ho giocato anche in porta! Sul mister posso dire che…». Le ultimissime

Saelemaekers, calciatore del Milan rientrato dopo il prestito alla Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sui possibili ruoli che occuperà.

«Allegri mi vede in più ruoli? Nessun problema. In carriera ho giocato in diverse posizioni: mi manca solo fare il difensore centrale ma non ho il fisico (ride, ndr). Da bambino sono stato addirittura in porta!»