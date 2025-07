Calciomercato Milan, conferme dal Belgio: Furlani stacca l’assegno monstre! Prossimi giorni decisivi

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme dal Belgio: Furlani prepara l’offerta decisiva per Ardon Jashari

Il calciomercato Milan si prepara a sferrare l’assalto decisivo per Ardon Jashari, giovane talento che ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei. Le ultime indiscrezioni provenienti da fonti italiane, riprese da hln sport, rivelano che i rossoneri stanno ultimando una nuova offerta da presentare al Club Brugge. L’obiettivo è chiudere l’affare entro il fine settimana, al massimo entro lunedì o martedì, per assicurarsi le prestazioni del promettente centrocampista.

La proposta del Milan si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro più bonus, una cifra considerevole che testimonia la volontà del club di Via Aldo Rossi di investire su profili giovani ma già affermati. Tuttavia, resta da vedere se questa offerta sarà sufficiente a convincere il Club Brugge, noto per la sua fermezza nelle trattative e per la capacità di valorizzare i propri gioielli. L’arrivo di Jashari rappresenterebbe un colpo importante per il centrocampo milanista, andando a rafforzare un reparto cruciale per le ambizioni future della squadra. La sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi lo rendono un profilo estremamente interessante per il calcio moderno.

Il nuovo corso del Milan, sotto la guida del Direttore Sportivo Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, punta a costruire una squadra competitiva su tutti i fronti, sia in Serie A che in Europa. La strategia di mercato, fortemente influenzata dalla visione di Tare, sembra orientarsi verso investimenti mirati su giocatori con ampi margini di crescita. Allegri, dal canto suo, avrebbe espresso il suo apprezzamento per le qualità di Jashari, ritenendolo un tassello fondamentale per il suo progetto tecnico-tattico. L’intesa tra Tare e Allegri sarà cruciale per il successo di questa e delle future operazioni di mercato.

I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa per l’esito di questa trattativa, che potrebbe segnare un punto di svolta per la prossima stagione. L’arrivo di un giocatore del calibro di Jashari infonderebbe nuovo entusiasmo e consoliderebbe le ambizioni del Milan di tornare a competere ai massimi livelli. La finestra di mercato estiva si preannuncia ricca di colpi di scena, ma la dirigenza milanista sembra determinata a chiudere in tempi brevi questa importante operazione per dare ad Allegri la rosa più competitiva possibile. Il mercato, si sa, è imprevedibile, ma le sensazioni positive attorno all’affare Jashari sono sempre più concrete.

Fonte: HLN Sport.