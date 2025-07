Leao Milan, la novità da Hong Kong è una sentenza sul portoghese: contro il Liverpool...

Leao Milan, Massimiliano Allegri, nelle prove tattiche alla vigilia del Liverpool, ha confermato il portoghese nel ruolo di centravanti

Domani, sabato 26 luglio 2025, alle ore 13:30 italiane, il Milan scenderà in campo al Kai Tak Sports Park di Hong Kong per il suo secondo test amichevole della tournée asiatica. Dopo l’incontro con l’Arsenal, i rossoneri affronteranno un avversario di altissimo livello: il Liverpool. Questa partita rappresenta un banco di prova fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, con obiettivi chiari: mettere minuti nelle gambe dei giocatori, affinare i meccanismi di gioco e, soprattutto, evitare infortuni e figuracce contro una formazione già in ottima forma e scatenata sul mercato.

Il nuovo corso del Milan, sotto la guida dell’esperto tecnico Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, si sta delineando. La tournée in Asia è un’occasione preziosa per integrare i nuovi concetti tattici e per valutare lo stato di forma della rosa. Il Liverpool, noto per la sua intensità e per un mercato estivo particolarmente aggressivo, si presenta come un avversario formidabile, ben più avanti nella preparazione fisica rispetto ai rossoneri. Sarà un confronto che metterà in luce i progressi del Milan e le aree su cui lavorare.

Uno degli aspetti tattici più interessanti emersi dall’allenamento odierno, caratterizzato da un violento acquazzone, è la posizione di Rafa Leao. Mister Allegri ha infatti provato nuovamente il fuoriclasse portoghese in posizioni più centrali. Già contro l’Arsenal, Leao aveva ricoperto il ruolo di punta centrale, con un Christian Pulisic a lui vicino in veste di fantasista, libero di svariare e creare pericoli. Questa soluzione sembra destinata a essere riproposta anche domani. Con Lorenzo Colombo ormai vicinissimo al passaggio al Genoa e il tanto atteso arrivo di Santi Gimenez previsto solo per l’inizio di agosto, la scelta di schierare Leao come attaccante principale diventa quasi obbligata. La sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di incidere saranno cruciali per il reparto offensivo milanista.

L’incontro contro il Liverpool non sarà solo un test fisico, ma anche un’importante occasione per provare schemi tattici e fluidità di manovra. Allegri avrà l’opportunità di valutare la compattezza difensiva della squadra e la capacità di transizione in fase offensiva. L’obiettivo primario, al di là del risultato, è quello di proseguire nel percorso di crescita fisica e tattica, costruendo le basi per una stagione che si preannuncia intensa e sfidante. Il pubblico di Hong Kong assisterà a una partita che, seppur amichevole, promette spettacolo e indicazioni importanti sul futuro del Milan. La fonte di queste informazioni è da ricercarsi negli aggiornamenti e nelle analisi provenienti dai campi di allenamento e dagli inviati al seguito della squadra in Asia.