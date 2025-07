Mercato Milan, Estupinan ok ma Allegri ne vuole altri due! Messaggio a Tare e società al lavoro

Mercato Milan, Allegri soddisfatto dall’arrivo di Estupinan ma ha chiesto altri due rinforzi a Tare: un centrocampista e un terzino destro

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo e i rossoneri non sembrano intenzionati a rallentare. Con l’arrivo di Pervis Estupiñan, il club di Via Aldo Rossi ha messo a segno il suo quarto acquisto di una campagna acquisti finora molto promettente. Il terzino sinistro ecuadoriano è atterrato a Hong Kong nelle scorse ore, dopo aver apposto la sua firma sul contratto quinquennale a Casa Milan, consolidando la sua posizione come erede designato di Theo Hernandez.

L’innesto di Estupiñan va ad aggiungersi a un elenco di acquisti già di spessore, che include il talentuoso centrocampista Samuele Ricci, il veterano e fuoriclasse Luka Modric e l’esperto portiere Pietro Terracciano. Questi colpi dimostrano la chiara intenzione del Direttore Sportivo Tare e dell’allenatore Max Allegri di costruire una squadra competitiva e profonda, in grado di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.

Nonostante gli importanti innesti, il Milan è ben consapevole che il lavoro sul mercato non è ancora terminato. Come sottolineato dalla stimata collega Monica Colombo nel suo articolo su Il Corriere della Sera, il club rossonero ha “fretta di completare il puzzle”. La necessità di ulteriori rinforzi è emersa in maniera evidente durante le prime uscite stagionali, come la sconfitta contro l’Arsenal a Singapore, che ha messo in luce alcune “evidenti lacune nell’organico”.

Il nuovo corso targato Tare e Allegri ha già delineato le prossime mosse. Se la fascia sinistra è ora “sistemata” con l’arrivo di Estupiñan, l’attenzione si sposta con decisione su altre zone del campo. Prioritario è l’acquisto di un terzino destro di livello, in grado di offrire solidità difensiva e spinta in fase offensiva. Parallelamente, il Milan è alla ricerca di quella “mezzala agognata”, un centrocampista dinamico e con qualità, capace di dare ulteriore equilibrio e creatività alla mediana rossonera.

Il Milan ha dimostrato di voler agire con decisione e rapidità per mettere a disposizione di Allegri una rosa il più completa possibile in vista dell’inizio della stagione. Il tempo stringe, ma la determinazione di Tare e della dirigenza è palpabile. I tifosi rossoneri possono aspettarsi altre importanti novità nei prossimi giorni, mentre il Milan continua a plasmare il suo futuro, puntando a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. La strategia del club è chiara: rinforzare ogni reparto con giocatori di qualità e prospettiva, per costruire un progetto solido e duraturo sotto la guida di Tare e la sapiente mano di Allegri.