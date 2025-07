Donnarumma, dentro o fuori col PSG per l’ex Milan! Incontro dopo le vacanze, due gli scenari sul piatto

Donnarumma, al rientro dalle vacanze l’ex Milan incontrerà il PSG: rinnovo o addio immediato le due opzioni sul tavolo

La stagione da Pallone d’Oro ha consacrato Gianluigi Donnarumma come il miglior portiere al mondo, ma paradossalmente, il suo futuro al Paris Saint-Germain è più incerto che mai. L’estremo difensore azzurro, ex Milan e vera icona rossonera prima del suo controverso addio, si trova a un bivio cruciale. Il suo contratto con i parigini scade nel 2026 e, nonostante le trattative vadano avanti da oltre un anno, una soluzione definitiva non è ancora stata trovata. Una situazione che sorprende, considerando il rendimento eccezionale di Gigio negli ultimi mesi e la sua manifesta volontà di rimanere nella capitale francese.

Il Nodo Economico: Un’Offerta Non All’Altezza del Migliore

La reciproca intenzione di continuare il percorso insieme si scontra con un ostacolo significativo: l’aspetto economico. Il PSG, seguendo le direttive del consulente sportivo Luis Campos, ha proposto a Donnarumma un rinnovo sostanzialmente alle stesse cifre attuali – circa 11/12 milioni netti a stagione. Tuttavia, l’offerta include una clausola che prevede una parte della retribuzione (fino al 30% del salario totale) variabile in base alle presenze. Un accordo che, per quello che è unanimemente riconosciuto come il miglior portiere al mondo, è considerato insoddisfacente dall’entourage del giocatore. Questa proposta, vista come un tentativo di contenimento dei costi, non rispecchia lo status e l’importanza di Donnarumma all’interno della squadra e nel panorama calcistico internazionale.

L’Ultimatum del PSG e lo Spettro del Parametro Zero

Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano francese L’Equipe, questo impasse dovrà essere risolto entro la fine dell’estate. Il Paris Saint-Germain, scottato dal recente “caso Mbappé”, non ha alcuna intenzione di perdere un altro campione a parametro zero. Nelle intenzioni dei vertici parigini, la situazione avrebbe dovuto sbloccarsi immediatamente dopo la conclusione del Mondiale per Club. A più di dieci giorni dalla fine del torneo, però, non sono emerse novità sostanziali. Dall’entourage di Gigio filtra la notizia che le discussioni riprenderanno dopo le vacanze, ovvero a partire dal 4 agosto, quando Donnarumma e i suoi compagni si ritroveranno a Poissy per iniziare la preparazione della prossima stagione. Questa dilazione alimenta le speculazioni e tiene tutti con il fiato sospeso.

Il Milan Osserva: Un Ritorno Impossibile o Sogno Possibile?

E mentre il PSG cerca di risolvere la grana Donnarumma, un’altra squadra, molto vicina al cuore di Gigio, osserva con attenzione: il Milan. Con la nomina di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, il club meneghino sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. Tare, noto per le sue mosse di mercato audaci e la sua capacità di scovare talenti o riportare a casa vecchi campioni, potrebbe tentare l’impensabile. Sebbene un ritorno di Donnarumma al Milan sembri al momento una suggestione fantacalcistica, la dinamica del mercato è imprevedibile. L’ex portiere rossonero, che ha lasciato il Milan in circostanze non proprio idilliache, ha sempre mantenuto un legame profondo con la città e i colori che lo hanno lanciato nel calcio che conta. Un eventuale addio a Parigi a parametro zero l’anno prossimo aprirebbe scenari finora impensabili.

Il suo ingaggio elevato rimane un ostacolo considerevole per qualsiasi club, Milan incluso, ma la prospettiva di acquisire un portiere del suo calibro senza costi di trasferimento potrebbe spingere i club a sforzi economici importanti. La situazione è fluida e l’estate si preannuncia caldissima per il futuro di Donnarumma. Il Milan, con il suo nuovo assetto dirigenziale e tecnico, non può permettersi di ignorare un tale sviluppo, per quanto complesso e ricco di implicazioni possa essere. La possibilità, seppur remota, di rivedere Gigio con la maglia rossonera, sotto la guida di Allegri e con Tare a orchestrare le mosse di mercato, è un sogno che stuzzica la fantasia dei tifosi milanisti.