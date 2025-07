Calciomercato Milan, Jashari vede Milanello! Ore febbrili, cosa manca per chiudere l’intesa col Brugge

Calciomercato Milan, Ardon Jashari si avvicina a grandi passi al club rossonero: ecco cosa manca per chiudere l’intesa col Brugge

Le ore sono incandescenti sul fronte del calciomercato per il Milan, con l’obiettivo Ardon Jashari sempre più vicino a vestire la maglia rossonera. Grazie a una serie di cessioni mirate – con Pobega, Emerson Royal e Colombo ormai prossimi a lasciare Milanello o già con le valigie in mano – il club rossonero è pronto a sferrare l’attacco decisivo per il talentuoso centrocampista del Bruges. L’offerta finale, di ben 35 milioni di euro più bonus, è in procinto di essere recapitata via PEC alla dirigenza belga. Jashari è il vero grande obiettivo per completare il reparto nevralgico del campo in questa sessione estiva, andando ad affiancare i nuovi arrivati Samuele Ricci e Luka Modric.

Il Lavoro di Tare e Furlani: Una Sinergia Vincente

Il Milan può contare su un budget rafforzato grazie al meticoloso lavoro in uscita del nuovo direttore sportivo, Igli Tare. La sua abilità nel concretizzare le cessioni ha liberato risorse fondamentali, permettendo al club di avanzare una proposta economica più allettante. Fondamentale è stata anche l’autorizzazione dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, che ha dato il via libera per avvicinarsi alle richieste del Bruges. Il club belga, infatti, ha sempre mantenuto una posizione ferma, puntando a incassare circa 40 milioni di euro per il proprio gioiello. La sintonia tra Tare e Furlani ha permesso di colmare il gap tra domanda e offerta, facendo crescere sensibilmente l’ottimismo in casa rossonera riguardo la buona riuscita di un’operazione che, avviata oltre un mese fa, ha vissuto parecchie fasi di alti e bassi, assumendo i contorni di una vera e propria telenovela di mercato.

Il Nervosismo di Jashari: La Volontà di Vestire Rossonero

Dal Belgio emergono segnali chiari dello stato di grande agitazione di Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero ha manifestato un profondo desiderio di trasferirsi al Milan, arrivando a prendere misure drastiche per forzare la mano al suo attuale club. Ormai da settimane, Jashari ha deciso di mettersi ai margini del gruppo, allenandosi in solitaria e non partecipando agli eventi pubblici della squadra. Questo include non solo gli incontri coi tifosi e la foto ufficiale per la stagione imminente, ma anche le partite pre-campionato. Niente amichevoli e niente sfida contro l’Union Saint-Gilloise per la Supercoppa: Jashari è disposto a tutto pur di ottenere il definitivo via libera. Secondo quanto riferito dalla stampa belga, in particolare da Calciomercato.com, anche negli ultimi giorni il giocatore avrebbe manifestato segnali di profondo nervosismo per l’atteggiamento intransigente del Bruges.

Disposto a Tutto: L’Impegno di Jashari per il Milan

Descritto come particolarmente cupo nelle ore trascorse presso il Belfius Basecamp, il centro sportivo della formazione nerazzurra, Ardon Jashari avrebbe manifestato l’intenzione di compiere nuovi e ulteriori passi concreti per indirizzare positivamente l’affare, qualora si rendesse necessario. La sua determinazione è innegabile: dopo aver manifestato la volontà di non ascoltare nessun’altra proposta all’infuori di quella rossonera, nonostante l’interesse da Germania e Inghilterra, il centrocampista classe 2002 avrebbe dato la sua disponibilità a ridiscutere il suo ingaggio in rossonero, almeno per la prima stagione. Un gesto significativo, considerando che aveva già raggiunto un’intesa sulla base di 2,5 milioni di euro. L’arrivo di Jashari, fortemente voluto anche dal nuovo allenatore Allegri, aggiungerebbe qualità, dinamismo e prospettiva a un centrocampo già arricchito da Ricci e Modric, configurando un reparto solido e completo per le ambizioni del Milan di Igli Tare.

Fonte: Calciomercato.com.