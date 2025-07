Calciomercato Milan, l’obiettivo numero 1 per l’attacco è Vlahovic: Allegri e Tare in queste ore… Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi di scena e intrighi, e uno dei più affascinanti riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, è al centro di un vero e proprio tormentone che potrebbe portarlo a vestire la maglia del Milan. La situazione contrattuale di Vlahovic è chiara: ha solo un anno di contratto rimanente con la Vecchia Signora, un dettaglio che lo rende un obiettivo particolarmente appetibile per i rossoneri.

La posizione di Vlahovic alla Juventus si è fatta più complessa negli ultimi tempi. L’acquisto di Jonathan David e il tentativo da parte della dirigenza bianconera di confermare anche Kolo Muani (un nome che evidentemente Allegri ha tentato di portare a Torino) nel reparto offensivo, vedono ridursi notevolmente gli spazi per il centravanti serbo. Con due nuovi attaccanti di spicco e la possibile permanenza di un altro elemento importante, il futuro di Vlahovic a Torino appare sempre più incerto.

Nel frattempo, a sorpresa, è proprio l’ex allenatore di Vlahovic alla Juventus, Massimiliano Allegri, ora sulla panchina del Milan, a tendergli la mano. Il tecnico livornese, che conosce bene le qualità e il potenziale del serbo, lo vorrebbe piazzare al centro dell’attacco rossonero. Questo interesse di Allegri è un fattore chiave che potrebbe accelerare l’operazione, dato che il tecnico milanista vede in Vlahovic l’elemento ideale per guidare il reparto offensivo della sua squadra, garantendo gol e presenza in area di rigore.

L’intreccio è complesso e affascinante, tanto che il Quotidiano Sportivo stamane titola in apertura: “Intrigo Dusan“. Il Milan è alla ricerca di un attaccante di peso e Vlahovic, con la sua fame di gol e la sua determinazione, sarebbe il profilo perfetto. Resta da capire come si evolveranno i rapporti tra la Juventus e il giocatore e quanto il Milan sarà disposto a spingersi per un attaccante che, tra un anno, potrebbe liberarsi a parametro zero. L’estate è ancora lunga, ma il destino di Vlahovic sembra sempre più legato ai colori rossoneri.