Calciomercato Milan, Tyler Adams prima alternativa a Jashari: Tare avvia i primi sondaggi

Calciomercato Milan, Tare sonda la pista Tyler Adams: è lui la prima alternativa a Jashari per il centrocampo. I dettagli

Il Milan di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo, e di Massimiliano Allegri, neo-allenatore, sta vivendo giorni di intensa attività sul mercato. Dopo aver valutato diverse opzioni per il centrocampo, sembra che il club rossonero abbia individuato in Tyler Adams del Bournemouth il profilo ideale per rafforzare la mediana. Questa virata decisa segna un potenziale allontanamento dall’obiettivo precedentemente seguito, Qëndrim Jashari, per il quale la trattativa sembra essersi bloccata.

La notizia, riportata con enfasi da Tuttosport, evidenzia come il centrocampista americano sia ora in pole position rispetto ad altri nomi, incluso Javi Guerra, che pure era stato preso in considerazione. La preferenza per Adams è dettata dalle sue caratteristiche tecniche e tattiche, che lo rendono un elemento estremamente versatile e funzionale al progetto tecnico di Allegri.

Adams è un mediano di rottura con una grande capacità di interdizione e un’ottima visione di gioco. Tuttavia, la sua polivalenza è uno dei punti di forza principali: può infatti ricoprire con efficacia anche il ruolo di mezzala, offrendo così al calciomercato Milan diverse soluzioni tattiche. Questa flessibilità è un requisito fondamentale per Allegri, che ama avere a disposizione giocatori capaci di interpretare più ruoli all’interno del suo schema di gioco. La sua grinta, la leadership mostrata in campo e la sua esperienza internazionale – nonostante la giovane età – lo rendono un profilo di grande interesse per un club ambizioso come il Milan.

Il Bournemouth, proprietario del cartellino del calciatore statunitense, valuta Adams tra i 25 e i 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma il Milan sembrerebbe intenzionato a investire su un giocatore che viene considerato un investimento a lungo termine. Le valutazioni sul giocatoresono in corso e il DS Tare sta lavorando per capire i margini di manovra per intavolare una trattativa concreta con il club inglese.

L’eventuale arrivo di Tyler Adams rappresenterebbe un significativo rinforzoper il centrocampo rossonero, andando a colmare alcune lacune emerse nella stagione precedente e fornendo ad Allegri un nuovo tassello fondamentale per la sua formazione. L’attenzione del mercato milanista si sposta dunque sull’asse Milano-Bournemouth, con i tifosi rossoneri in attesa di capire se il nome nuovo diventerà presto una realtà concreta per la prossima stagione. La strategia di Tare è chiara: puntare su profili giovani ma già affermati, capaci di garantire qualità e prospettiva al Milan del futuro. La ricerca del rinforzo a centrocampo continua, con Tyler Adams che emerge come l’obiettivo primario.