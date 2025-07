Calciomercato Milan, ancora difficoltà per il passaggio di Morata al Como: c’è ancora un nodo da sciogliere. Le ultimissime sui rossoneri

L’attesa per l’arrivo di Álvaro Morata a Como si fa sempre più spasmodica. L’attaccante spagnolo, come riportato da Matteo Moretto, è ancora in stand-by, in attesa del nulla osta definitivo da parte del Galatasaray per poter viaggiare verso la città lariana. Un “ultimo ok” che tarda ad arrivare, nonostante la chiara volontà del giocatore e l’accordo già raggiunto tra tutte le parti in causa.

Morata sta spingendo con decisione per sbloccare la situazione. La sua ferma intenzione è quella di trasferirsi al Como, club con cui ha già raggiunto un’intesa totale su ogni dettaglio del suo contratto. Questo accordo preliminare sottolinea la forte volontà del calciatore di abbracciare il progetto del Como, neopromosso in Serie A e desideroso di costruire una squadra competitiva per la massima serie italiana.

Parallelamente, anche i due club hanno già definito ogni aspetto della trattativa. Milan e Como hanno infatti trovato un accordo completo per il trasferimento del giocatore, che si preannuncia essere uno dei colpi più interessanti di questa sessione di calciomercato. Resta da capire, quindi, cosa stia bloccando il Galatasaray dal dare il via libera definitivo. Potrebbero essere questioni burocratiche minori o dettagli legati alla documentazione, ma il ritardo genera inevitabilmente un po’ di apprensione tra i tifosi del Como e lo staff tecnico.

L’arrivo di Morata sarebbe un innesto di grande spessore internazionale per il Como, portando esperienza, gol e leadership a un reparto offensivo che punta a sorprendere. La sua carriera, costellata di successi in club di primissimo piano come Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, parla da sé. Tutti gli occhi sono ora puntati sul Galatasaray, nella speranza che l’ultimo, decisivo via libera arrivi il prima possibile, permettendo a Morata di raggiungere i suoi nuovi compagni e iniziare ufficialmente la sua avventura in Serie A.