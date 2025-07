Fofana alla Gazzetta dello Sport: «Grande impatto di Allegri, l'obiettivo è chiaro. Su Modric e Ricci...»

Fofana, centrocampista del Milan, ha parlato dell’impatto di Massimiliano Allegri e della nuova stagione rossonera. Le dichiarazioni

Youssouf Fofana, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport in occasione del primo giorno di ritiro a Hong Kong, offrendo spunti interessanti sulla preparazione della squadra e sulle aspettative per la nuova stagione. Le sue parole, cariche di determinazione, delineano un Milan pronto a ripartire con rinnovato spirito dopo un’annata difficile.

Fofana: “Pronti a sacrificarsi per il Pallone d’Oro”

Il nazionale francese ha esordito parlando delle sue condizioni fisiche e mentali: “Bene. Ho avuto il tempo per riposare e sono pronto. Siamo carichi. L’anno scorso è passato e non possiamo più cambiare niente. Adesso abbiamo la giusta cattiveria per la nuova stagione”. Un messaggio chiaro di chiusura col passato e di totale focalizzazione sugli obiettivi futuri.

Interrogato sull’amichevole contro l’Arsenal, Fofana ha evidenziato i progressi della squadra nonostante la giovane età della rosa: “Abbiamo fatto abbastanza bene nonostante la nostra sia una squadra giovane. In futuro miglioreremo ancora. Stiamo lavorando e aver giocato con l’Arsenal ci farà acquisire esperienza”. Questo sottolinea l’importanza del percorso di crescita e l’attenzione di mister Allegri, il nuovo allenatore del Milan, nello sviluppo dei talenti.

L’Impatto di Allegri e i Nuovi Arrivi: Tare al Lavoro

Proprio sul tecnico livornese, Fofana ha speso parole di grande apprezzamento, riconoscendone l’importanza cruciale per il gruppo: “Ha un buon feeling con il gruppo e ci sta vicino: si parla di calcio, ma anche di altro. Sul campo fa la differenza con quello che ci spiega e lo seguiamo. Serviva uno come lui: ha vinto tanto in Serie A e in Champions ha fatto ottimi percorsi raggiungendo due finali. È un bene per la squadra che sia qui”. La sintonia tra l’allenatore e i giocatori appare un punto di forza fondamentale per il Milan di Tare, il nuovo Direttore Sportivo, che sta lavorando per costruire una squadra competitiva.

Un focus particolare è stato dedicato ai nuovi acquisti a centrocampo, in particolare a Samuele Ricci: “Ricci è un giocatore molto bravo, con e senza palla. In poco tempo avrà i giusti automatismi. Tutti siamo pronti a sacrificarci per il Pallone d’oro. Non vediamo l’ora di allenarci con lui. Da uno così, solo guardandolo giocare o parlandoci fuori dal campo, c’è da imparare. Al Milan darà tanto”. Le parole di Fofana evidenziano non solo le qualità tecniche di Ricci, ma anche l’entusiasmo e la voglia di imparare dei compagni di squadra, segno di un ambiente propositivo.

Champions League e Obiettivi Stagionali: Il Milan non ha Scelte

Infine, l’attenzione si è spostata sulla Champions League, competizione in cui il Milan non sarà presente quest’anno, ma che per Fofana rappresenta un obiettivo irrinunciabile per il futuro: “Ogni stagione il Milan deve giocare in Champions. Quella della società non è una richiesta: per il Milan non c’è possibilità di scelta. Il vantaggio di non giocarle? Sì e no, perché le coppe le disputano 6-7 squadre di Serie A, mentre le altre avranno lo stesso nostro tempo per preparare le gare di campionato. Non dobbiamo guardare il Napoli dello scorso anno, ma noi stessi. L’obiettivo è vincere tutte le partite che giocheremo e tornare competitivi”. Questa dichiarazione sottolinea la mentalità vincente che il club, sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare, intende reimpostare. L’obiettivo è chiaro: tornare ai massimi livelli e lottare per ogni competizione, partendo dalla determinazione di vincere ogni singola partita.