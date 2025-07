Mercato Milan, Tare letteralmente stregato da questo giocatore! Ci proverà ancora, incredibile rivelazione

Condividi via email

Mercato Milan, Tare letteralmente stregato da Guela Doue: i rossoneri ci proveranno ancora nonostante la resistenza dello Strasburgo

Il calciomercato Milan è letteralmente innamorato di Guéla Doué, il giovane e promettente terzino destro che ha catturato l’attenzione della dirigenza rossonera. La convinzione è che il giocatore francese abbia un potenziale enorme e possa diventare un punto fermo per il futuro del club. Con la nuova era targata Igli Tare come Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, il Milan sta cercando di costruire una squadra solida e competitiva, e Doué rientra perfettamente in questa visione.

Secondo quanto riportato dal sempre affidabile Fabrizio Romano, il Milan è pronto a migliorare la sua offerta e a fare un ulteriore sforzo economico per portare Doué a Milano. Questo testimonia la volontà ferrea dei rossoneri di acquisire il giocatore, nonostante le difficoltà che si stanno incontrando nella trattativa.

Dall’altra parte del tavolo, però, c’è il muro dello Strasburgo. Il club francese si sta dimostrando irremovibile e sta rendendo l’operazione tutt’altro che semplice. La valutazione dello Strasburgo per Doué è molto alta: si parla di una richiesta di 25 milioni di sterline, che equivalgono a circa 30 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore così giovane, ma che riflette la stima che il club nutre nei suoi confronti.

Il motivo di questa fermezza da parte dello Strasburgo è duplice. In primis, c’è la convinzione che Doué valga già oggi la cifra richiesta, data la sua qualità e il suo margine di crescita. Ma soprattutto, lo Strasburgo è convinto che il valore del giocatore sia destinato a lievitare ulteriormente nel prossimo anno. Con la vetrina europea che potrebbe offrirgli maggiori opportunità di mettersi in mostra, si aspettano che il suo prezzo possa raggiungere i 40-45 milioni di euro. Questa prospettiva rende difficile per lo Strasburgo dare il via libera a una cessione immediata, a meno di un’offerta irrinunciabile.

Nonostante le complicazioni, il Milan non intende demordere. La determinazione del club è forte e la volontà di insistere sulla trattativa è chiara. Igli Tare, con la sua esperienza e la sua capacità di negoziazione, sarà chiamato a trovare la formula giusta per convincere lo Strasburgo. L’obiettivo è regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di qualità e prospettiva per la fascia destra, un ruolo cruciale nel moderno calcio.

L’operazione Guéla Doué si preannuncia quindi come una delle telenovele di mercato di questa sessione estiva. Il Milan è innamorato, lo Strasburgo è inflessibile, ma la voglia di arrivare a un accordo da parte dei rossoneri è palpabile. Sarà interessante vedere come si evolveranno le negoziazioni e se il nuovo corso del Milan, con Tare e Allegri al timone, riuscirà a mettere a segno questo colpo di mercato così desiderato. La pazienza e la strategia saranno fondamentali per superare l’ostacolo rappresentato dalle elevate richieste dello Strasburgo.