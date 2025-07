Calciomercato Milan, il Bologna insiste per Okafor: Sartori sta pensando a questa formula per chiudere. Le ultimissime sui rossoneri

La notizia di giornata, riportata con enfasi dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, scuote il calciomercato e accende i riflettori sul possibile futuro di Noah Okafor. Il quotidiano sportivo milanese titola con chiarezza: “Avanza Okafor. Il Bologna si muove. Contatto col Milan per il prestito“, delineando uno scenario che potrebbe portare l’attaccante svizzero lontano da Milanello, almeno temporaneamente.

Okafor: Un Futuro in Bilico?

Sembra che il Bologna abbia messo gli occhi su Okafor, un giocatore che, nonostante il suo potenziale e lampi di talento mostrati in rossonero, non è riuscito a trovare la continuità desiderata nella sua prima stagione al Milan. Arrivato con grandi aspettative, l’ex Salisburgo ha spesso dovuto fare i conti con infortuni e una concorrenza agguerrita nel reparto offensivo di Stefano Pioli e Fonseca. Un prestito, in questo contesto, potrebbe rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti in causa.

Le Ragioni del Bologna

Dal canto suo, il Bologna di Vincenzo Italiano è alla ricerca di rinforzi per il proprio attacco, specialmente dopo le partenze e la necessità di aggiungere nuove opzioni al proprio reparto offensivo. Okafor, con la sua velocità, la sua capacità di giocare sia da punta centrale che da esterno e la sua versatilità, si sposerebbe bene con le idee di gioco del tecnico. La prospettiva di un prestito permetterebbe al club emiliano di acquisire un giocatore di qualità senza un investimento oneroso immediato, ottimizzando le risorse e garantendo al giocatore un ambiente dove poter esprimere appieno le sue potenzialità, con maggiori possibilità di scendere in campo con regolarità.

La Posizione del Milan

Per il Milan, cedere Okafor in prestito non sarebbe una bocciatura definitiva, ma piuttosto una strategia mirata alla crescita del calciatore. Dargli la possibilità di giocare con costanza in Serie A, in una squadra ambiziosa come il Bologna, potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e forma fisica, oltre a perfezionare l’adattamento al campionato italiano. Il contatto tra i due club, come riportato dalla Gazzetta, suggerisce che la trattativa sia già avviata e che si stiano valutando le condizioni di un eventuale accordo.

Resta da vedere se l’affare andrà in porto e con quali modalità, ma l’interesse del Bologna per Okafor è un segnale chiaro del desiderio del club emiliano di rafforzare la propria rosa con innesti di qualità.