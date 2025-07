Jashari Milan, ore caldissime per il centrocampista! E il giocatore… Segui le ultimissime sul club rossonero

La trattativa per portare Ardon Jashari al Milan si trova in una fase cruciale e potrebbe trovare una risoluzione nelle prossime ore. Il Milan è pronto ad alzare la sua offerta per il centrocampista svizzero del Club Brugge, un obiettivo primario che la dirigenza milanista ha messo nel mirino e in cima alla sua lista da settimane, cercando di portarlo alla corte del tecnico Massimiliano Allegri. L’insuccesso finora è stato dovuto al muro alzato dai belgi, che hanno sempre richiesto una cifra record per il club.

Secondo il Club Brugge, l’offerta iniziale del Milan, pari a 32,5 milioni di euro più 5 di bonus, non incontrava le caratteristiche di una cessione “record”. Il Diavolo sta quindi pensando a un rilancio, mantenendo il costo complessivo di 37,5 milioni di euro invariato, ma cambiando gli equilibri tra la parte fissa e i bonus. La speranza rossonera è che questa nuova configurazione sia sufficiente a convincere i “nerazzurri” belgi a cedere finalmente il talentuoso centrocampista.

La Ferma Volontà di Jashari e il Ruolo di Tare

Intanto, la situazione è resa ancora più tesa dalla manifesta insofferenza del giocatore stesso. Secondo quanto riporta HLN dal Belgio, il clima negli ultimi giorni è diventato sempre più pesante al centro di allenamento, dove Jashari si sta allenando in solitaria. L’elvetico, classe 2002, è un centrocampista dinamico e visionario, capace di dettare i tempi e di garantire equilibrio e qualità al reparto. La sua ferma volontà di trasferirsi al Milan il prima possibile è evidente: continua a chiederlo al suo club, nella speranza di vedere esaudito il suo desiderio.

Questa pressione del giocatore è un fattore significativo in una trattativa così delicata. Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, dovrà giocare d’astuzia per sbloccare la situazione. La sua esperienza e la sua abilità nel gestire operazioni complesse saranno fondamentali per trovare la quadra con il Club Brugge e portare a termine l’acquisto. Massimiliano Allegri, il tecnico rossonero, attende con impazienza l’arrivo di Jashari, che sarebbe un rinforzo cruciale per il centrocampo del club meneghino, data la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e la sua intelligenza tattica. La saga di Ardon Jashari è al suo culmine, e i tifosi del Milan sono in trepidante attesa di scoprire se il “muro” belga cederà finalmente.