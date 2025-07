Vlahovic Milan, Calamai consiglia l’attaccante serbo: parole chiare sul futuro del serbo

Vlahovic Milan, Luca Calamai, noto giornalista, ha dato un consiglio all’attaccante serbo in ottica rossonera: le dichiarazioni

Il panorama calcistico italiano è in fermento, e il futuro di Dusan Vlahoviccontinua a essere al centro delle discussioni. Le parole di Luca Calamai, stimato giornalista, nel suo editoriale su TMW gettano una luce preoccupante sulla situazione dell’attaccante serbo, evidenziando una crisiche va oltre il semplice campo di gioco. Calamai, che ha avuto il privilegio di conoscere un giovane e promettente Vlahovic alla Fiorentina, ricorda con affetto un ragazzo animato da una serenità e una gioia di giocare che oggi sembrano perdute. “Ricordo come faceva il tifo per i suoi compagni della Primavera anche dopo essere diventato un protagonista in campionato. La serenità e la gioia di giocare al calcio erano la sua forza.”

Secondo Calamai, la trasformazione di Vlahovic è preoccupante. “Ora è pilotato. E chi lo consiglia lo ha trasformato in un uomo eternamente in guerra. Prima con la Fiorentina ora con la Juve. Un uomo che sembra prigioniero del Dio denaro.” Questa dipendenza economica sembra aver offuscato la sua passione genuina per il calcio, portandolo a un conflittocostante con le squadre e, presumibilmente, con sé stesso. Il giornalista lancia un appello accorato all’attaccante: “Non so se Dusan potrà liberarsi dalla stretta soffocante dei suoi consiglieri. Gli suggerisco di riprendersi la sua vita. Di lasciar perdere l’ingaggio e di tornare a lavorare con Allegri.” Quest’ultima frase assume un significato particolare, considerando che, come noto, Allegri è il nuovo allenatore del Milan, squadra che potrebbe essere una destinazione per Vlahovic. Il riferimento alle “sfide a chi faceva gol da calcio d’angolo a piedi nudi” con Allegri evoca un passato di leggerezza e divertimento, ben lontano dalla pressione attuale. La posta in gioco è alta: “Vlahovic rischia di eclissarsi. Se vuole rilanciare la sua carriera deve ritrovare quella leggerezza. Trovando un accordo giusto con Juve, Milan e se stesso.” Un accordo che, alla luce delle dinamiche di mercato e della possibile trattativa tra Juventus e Milan, assume un’importanza cruciale.

Juventus: Tra Passato Ingombrante e Necessità di Rilancio

Calamai sposta poi il suo sguardo sulla Juventus, sottolineando le difficoltàdella nuova dirigenza. “La nuova struttura dirigenziale ha troppi nodi da sciogliere. Gli errori del passato pesano come macigni.” Un fardello pesante che ostacola una ripartenza decisa. La necessità di interventi sul mercato è chiara: “Ma senza tre colpi veri la squadra bianconera non è da scudetto. La Juve non può accontentarsi della qualificazione in Champions. Deve tornare ad alzare l’asticella.” Un monito per una società che non può permettersi di adagiarsi sugli allori del passato o accontentarsi di obiettivi minimi.

Anche su Igor Tudor, il nuovo allenatore della Juventus, Calamai esprime qualche riserva. “Ho anche qualche dubbio su Tudor. Buon allenatore ma la Juventus è una storia complicata.” Una considerazione che suggerisce come la panchina bianconera sia una delle più ardue e richieda non solo competenza tecnica, ma anche una profonda comprensione delle dinamiche e delle aspettative di un club così prestigioso.

Milan e Tare: Il Nuovo Capitolo di un Mercato Imprevedibile

Nel frattempo, il calciomercato Milan si prepara a un nuovo capitolo con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegricome nuovo allenatore. Questa nuova configurazione dirigenziale e tecnica rende il club rossonero un protagonista indiscusso del mercato e una potenziale soluzione per la situazione di Vlahovic. Le parole di Calamai, che suggeriscono a Vlahovic di “trovare un accordo giusto con Juve, Milan e se stesso”, si allineano perfettamente con le nuove dinamiche di mercato. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, potrebbe offrire a Vlahovic l’ambiente ideale per ritrovare quella serenità e quella leggerezza che, secondo Calamai, sono fondamentali per il suo rilancio. La sfida per Tare sarà quella di navigare tra le complessità di una trattativa delicata, cercando di conciliare le esigenze economiche e le ambizioni sportive, sia del giocatore che delle due società coinvolte.

Il mercato estivo si preannuncia infuocato, con il futuro di Vlahovic che sarà uno dei nodi cruciali da sciogliere, un epilogo che potrebbe ridefinire le gerarchie del prossimo campionato. Cosa riserva il destino per il giovane attaccante serbo? Sarà in grado di liberarsi dalle “strette soffocanti dei suoi consiglieri” e ritrovare la sua vera essenza di calciatore?