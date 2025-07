Abbonamenti Milan 2025-2026, spunta l’effetto Modric! Dato record, i rossoneri gongolano

Abbonamenti Milan 2025-2026, dato clamoroso: oltre 30mila tessere sottoscritte finora! Spunta l’effetto Luka Modric

Oggi pomeriggio alle ore 15 prenderà il via la fase di vendita libera per la campagna abbonamenti Milan in vista della stagione 2025/2026. I dati finora raccolti dal botteghino rossonero sono stati pubblicati in esclusiva questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, che titola: “Abbonamenti, superati i 30mila. Il boom con l’annuncio di Modric“. Un segnale forte di entusiasmo da parte della tifoseria milanista, che si prepara a vivere un’altra annata ricca di emozioni.

Un Successo Oltre Ogni Aspettativa

Le prime tre fasi della campagna abbonamenti – conferma del posto, cambio posto e lista d’attesa – hanno già registrato numeri eccezionali. Il Milan ha infatti superato quota 30.000 abbonati, un traguardo notevole che testimonia la fedeltà e la passione dei sostenitori rossoneri. Un dato ancor più significativo è che circa l’80% di questi abbonati sono tifosi che occupano il loro posto a San Siro da oltre 5 stagioni. Questo nucleo storico di fedelissimi rappresenta il cuore pulsante del tifo milanista e conferma il forte legame tra la squadra e la sua gente.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i picchi di acquisto registrati in questi primi giorni. La fase più “trafficata” è stata senza dubbio quella dedicata al cambio posto, dove sono stati sottoscritti oltre 5.000 abbonamenti. Un dato che evidenzia la volontà di molti tifosi di migliorare la propria posizione all’interno dello stadio per vivere al meglio le partite casalinghe.

L’Effetto Modric e Le Nuove Strategie di Mercato

Un altro picco importante di vendite si è verificato nel giorno dell’ufficialità di Luka Modric, con circa 1.500 tessere vendute. L’arrivo del fuoriclasse croato, unito alla visione del nuovo Direttore Sportivo Tare e alla guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha innegabilmente galvanizzato l’ambiente milanista. L’entusiasmo generato da questi innesti di alto profilo, sia sul campo che in dirigenza, si riflette direttamente sulla risposta dei tifosi, desiderosi di vedere un Milan protagonista nella prossima stagione.

Una Tifoseria Internazionale

Non solo in Italia, ma anche oltre i confini nazionali, il brand Milan continua a esercitare un fascino notevole. La Gazzetta riporta che il paese più rappresentato tra gli abbonati è ovviamente l’Italia, ma a ruota seguono la Svizzera, Malta, la Francia, il Belgio e la Gran Bretagna. Questa distribuzione geografica evidenzia la dimensione internazionale del tifo rossonero, con appassionati pronti a viaggiare per sostenere la loro squadra del cuore a San Siro. La campagna abbonamenti Milan 2025/2026 si conferma quindi un successo su tutti i fronti, dimostrando la forza di un club che, sotto la nuova gestione di Tare e Allegri, punta a tornare ai vertici del calcio europeo.