Calciomercato Milan, il Diavolo a tutta su Jashari! Bivio decisivo, questa la struttura della nuova offerta rossonera

Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono a tutti i costi Ardon Jashari: ecco la struttura della nuova offerta rossonera

La saga di Ardon Jashari e il calciomercato Milan si conferma la telenovela dell’estate, tenendo i tifosi rossoneri con il fiato sospeso. Quella che sembrava una storia d’amore destinata a un epilogo felice, si sta trasformando in una trattativa estenuante e complessa, ma il Milan non si arrende. Nelle ultime ore, da via Aldo Rossi, sembrerebbe farsi largo l’intenzione di tentare un ultimo e decisivo rilancio per assicurarsi il fantasista svizzero in forza al Brugge.

La dirigenza milanista, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, è al lavoro da diverse settimane su questo fronte cruciale per il mercato estivo. Il Milan ha già presentato quella che considerava la sua offerta massima: ben 32,5 milioni di euro più bonus. Una cifra considerevole che testimonia la volontà ferrea del club di portare Jashari a Milanello. Tuttavia, il Brugge ha finora mantenuto una posizione rigida, rendendo la negoziazione particolarmente ardua.

Ora, l’attenzione si sposta sui bonus. Il Milan, su indicazione del DS Tare e in accordo con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sta lavorando su un ritocco strategico alla loro formulazione. L’obiettivo è renderli più facilmente raggiungibili, legandoli in modo più concreto e meno aleatorio alle prestazioni individuali del giovane talento. Questo approccio dimostra la determinazione del Milan a trovare un punto d’incontro, pur mantenendo una gestione finanziaria oculata. L’inserimento di clausole sui bonus legate a presenze, gol, assist o successi di squadra potrebbe essere la chiave per sbloccare l’impasse.

Non è un segreto che Ardon Jashari abbia espresso a più riprese il proprio profondo desiderio di vestire la gloriosa maglia rossonera. La sua volontà, unita alla chiara intenzione del Milan, dovrebbe in teoria facilitare l’affare. Tuttavia, nel calcio moderno, la volontà del giocatore, seppur fondamentale, spesso non basta di fronte alle richieste economiche dei club detentori del cartellino. Il Brugge, forte del valore del suo gioiello e conscio dell’interesse di altri grandi club europei, sta cercando di massimizzare il profitto dalla sua cessione.

La prossima settimana si preannuncia, dunque, davvero decisiva per le sorti di questa estenuante e complessa trattativa. Tutti gli occhi saranno puntati su Milano, in attesa di capire se il nuovo assetto dirigenziale con Tare al timone del mercato e Allegri in panchina, riuscirà a chiudere un colpo che potrebbe rivelarsi cruciale per la nuova stagione. L’arrivo di Jashari sarebbe un rinforzo significativo per il centrocampo rossonero, fornendo qualità, visione di gioco e dinamismo, elementi chiave per il progetto tecnico di Mister Allegri.

La pressione è alta, sia per la dirigenza che per lo stesso giocatore, che non vede l’ora di iniziare la sua avventura in Serie A. I tifosi rossoneri incrociano le dita, sperando che questa telenovela estiva abbia finalmente il suo lieto fine e che Ardon Jashari possa presto essere annunciato come il nuovo acquisto di punta del Milan.

Fonte: Pietro Mazzara.