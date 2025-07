Mercato Milan, Tare gongola! Richieste ammorbidite e colpo più vicino. Gli aggiornamenti

Mercato Milan, Igli Tare prende nota: lo Strasburgo ha ammorbidito le richieste per quanto riguarda Guela Doue

Le strategie di mercato del Milan per rafforzare la fascia destra della difesa si stanno intensificando, con il nome di Guela Doué dello Strasburgo che continua a rimanere in cima alla lista dei desideri. Secondo quanto riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, le trattative tra i rossoneri e il club francese stanno procedendo con segnali incoraggianti, indicando una potenziale svolta imminente.

Il Milan, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare e con il neo-allenatore Massimiliano Allegri già proiettato sulla costruzione della squadra, ha identificato in Doué il profilo ideale per aggiungere dinamismo e solidità alla corsia esterna. Il giovane terzino, con le sue qualità tecniche e la sua esplosività, rappresenterebbe un innesto cruciale per il progetto tecnico di Allegri, che punta a un Milan più competitivo e performante.

Inizialmente, lo Strasburgo aveva fissato una richiesta elevata di 30 milioni di euro per il proprio gioiello. Tuttavia, nelle ultime settimane, la posizione del club francese si è mostrata più flessibile, un segnale positivo che ha aperto ulteriori spiragli per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno dimostrato la loro determinazione alzando progressivamente l’offerta. Da una prima proposta di 20 milioni, il club milanese è salito a 22 milioni e, stando alle indiscrezioni, sta ora preparando una nuova offerta che supererà i 23 milioni di euro. Questa escalation nell’offerta evidenzia la ferma volontà del Milan di assicurarsi le prestazioni di Doué, ritenuto un investimento strategico per il futuro della squadra.

Il ruolo di Igli Tare in questa complessa trattativa è fondamentale. Il nuovo DS del Milan è in continuo contatto con l’agente di Doué, e le discussioni proseguono senza sosta, anche con incontri recenti che hanno approfondito la fattibilità dell’affare. Il dialogo costante e la collaborazione tra le parti hanno portato a un crescente ottimismo. Rispetto a qualche settimana fa, quando l’esito dell’operazione sembrava più incerto, ora c’è una fiducia palpabile sulla possibilità di raggiungere un accordo definitivo. Questo clima di maggiore positività è un elemento chiave per il buon esito della negoziazione.

L’arrivo di Guela Doué rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico per la difesa del Milan, ma anche un segnale chiaro delle ambizioni del club in vista della prossima stagione. Con Allegri al timone e Tare a gestire il mercato, il Milan sta costruendo una squadra in grado di lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo. La fascia destra, in particolare, è un settore cruciale che richiede un upgrade significativo, e Doué sembra essere il nome giusto per garantire solidità difensiva e spinta offensiva. I tifosi rossoneri attendono con trepidazione l’ufficialità, sperando che questa operazione di mercato possa concretizzarsi al più presto, portando una nuova energia e qualità alla squadra. La strategia del Milan è chiara: costruire un organico competitivo e profondo, e l’acquisto di Doué sarebbe un passo importante in questa direzione.