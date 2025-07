Calciomercato Milan, conferme su Kolo Muani! Juve avvisata, Tare fa sul serio per la punta

Calciomercato Milan, conferme sull’interesse per Kolo Muani, attaccante del PSG sul quale è forte anche la Juve

Il calciomercato Milan estivo continua a tenere banco e Randal Kolo Muani è senza dubbio uno dei nomi più caldi. L’attaccante francese, dopo un prestito fruttuoso alla Juventus, è tornato al Paris Saint-Germain, ma il suo futuro sembra tutt’altro che a Parigi. Con 10 reti e 3 assist in 22 partite tra tutte le competizioni, Kolo Muani ha dimostrato di poter essere l’attaccante di riferimento per una squadra di primo piano in Europa.

Le sue prestazioni in bianconero hanno convinto il neo-tecnico della Juventus, Igor Tudor, a renderlo una priorità assoluta per il nuovo assetto offensivo. Tudor, che punta a rivoluzionare l’attacco della Vecchia Signora, lo vede idealmente in coppia con Jonathan David, supportati dal talento cristallino di Kenan Yildiz. La Juventus è chiaramente in prima fila per riportare a Torino il giocatore, che dal canto suo ha espresso la sua prioritàper un ritorno in bianconero.

La Concorrenza Aumenta: Premier League e l’Intrigante Opzione Milan

Tuttavia, la corsa per Kolo Muani non è affatto una passeggiata per la Juventus. Diverse squadre di Premier League lo seguono con grande interesse, tra cui il Newcastle e il Manchester United, pronte a inserirsi prepotentemente nella trattativa. Ma la novità più rilevante è l’ingresso del Milan nella lista delle pretendenti.

Come riportato da Repubblica, i rossoneri stanno seriamente considerando l’attaccante francese nella loro ricerca di un partner offensivo per Santiago Gimenez. Sebbene la scelta numero uno per il Milan rimanga Dusan Vlahovic, ormai considerato un “separato in casa” alla Continassa, lo stallo nella trattativa per il serbo ha spinto la dirigenza milanista a guardarsi attorno. In questo contesto, il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il suo staff stanno valutando attentamente l’opzione Kolo Muani.

Il Paris Saint-Germain è stato categorico riguardo al prezzo: per l’ex Eintracht Francoforte serviranno 50 milioni di euro. Una cifra significativa, ma che rappresenta comunque un “bell’affare” se si considera che il giocatore era stato acquistato per circa 95 milioni di euro solo pochi anni prima. Il nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, fiuta l’opportunità e potrebbe valutare l’inserimento di un giocatore dalle spiccate caratteristiche di contropiedista come Kolo Muani nel suo schema tattico.

Il Futuro di Kolo Muani: Addio al PSG in Attesa di una Nuova Casa

Per Kolo Muani, l’avventura parigina è giunta ai ferri corti. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il tecnico del PSG, Luis Enrique, lo ha inserito nella lista degli “indesiderati”. Insieme ad altri quattro calciatori (Skriniar, Asensio, Soler e Mukiele), Kolo Muani si allenerà con le giovanili in attesa di trovare una nuova sistemazione. Questa situazione di “spalle al muro” lo rende ancora più desideroso di un trasferimento.