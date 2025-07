Torriani Milan, il portiere protagonista contro l’Arsenal! E adesso… Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

La prima amichevole della tournée asiatica del Milan, contro l’Arsenal, pur persa 1-0 nei 90 minuti e poi vinta ai rigori, ha avuto un protagonista indiscusso tra le fila rossonere: Lorenzo Torriani. Il giovane portiere classe 2005 ha stregato pubblico e addetti ai lavori con una prestazione eccezionale, confermando le ottime impressioni già suscitate nel precampionato americano dell’estate scorsa, che gli era valso un posto in prima squadra.

Lorenzo Torriani, considerato un vero e proprio gioiellino del vivaio milanista, ha dimostrato ancora una volta le sue qualità. Durante il secondo tempo della gara contro i Gunners di mister Mikel Arteta, subentrato a Pietro Terracciano (il nuovo portiere del Milan arrivato dalla Fiorentina), Torriani ha compiuto almeno 3 o 4 parate decisive, salvando la porta del Diavolo in più occasioni. Il suo intervento provvidenziale e la sua freddezza tra i pali hanno permesso al Milan di rimanere in partita.

Torriani Eroe ai Rigori e il Bivio per il Futuro

Ma la vera impresa di Lorenzo Torriani è arrivata nella lotteria dei rigori: il giovane estremo difensore ha neutralizzato ben tre penalty, concedendo la vittoria finale ai rossoneri in questo avvincente test pre-stagionale. Una performance da incorniciare che ha fatto drizzare le antenne a tutti.

L’eco della sua prestazione è arrivata forte e chiara, tanto che il Corriere dello Sport oggi lo elogia con un titolo eloquente: “Gioiellino Torriani: il futuro è già nelle sue mani“. L’occhiello del quotidiano sportivo romano aggiunge: “Il portiere ha stupito nella partita contro la squadra di Arteta“, mentre nel sottotitolo si legge: “Tre i rigori parati contro l’Arsenal. E ora il bivio: resta o va in prestito?“

Questo interrogativo è cruciale per il Milan. Sotto la nuova direzione sportiva di Igli Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, il club lombardo dovrà decidere il destino di Torriani. Mantenere il giovane portiere in rosa per farlo crescere a stretto contatto con i grandi, o optare per un prestito in una squadra dove possa trovare maggiore continuità e accumulare esperienza? La decisione sarà fondamentale per il suo percorso e per il futuro del Diavolo