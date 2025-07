Jashari al Milan, la svolta è vicina: rossoneri pronti a rimodulare l’offerta per sbloccare l’affare

Jashari al Milan, comignoli accesi e fumata bianca dietro l’angolo: i rossoneri rimodulano l’offerta, Brugge pronto a dire sì

La lunghissima e snervante trattativa tra Milan e Club Brugge per il talentuoso centrocampista svizzero Ardon Jashari potrebbe finalmente giungere a una svolta decisiva nelle prossime ore. Dopo settimane di stallo e una distanza apparentemente incolmabile, il club rossonero, forte delle importanti entrate derivanti dalle cessioni di Emerson Royal e dai prestiti con obbligo di riscatto di Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo, è pronto a riconsiderare i termini della sua offerta. L’obiettivo è chiaro: sbloccare una negoziazione che si è protratta ben oltre le aspettative, portando Jashari a vestire la maglia rossonera.

Milan Rimodula: Più Parte Fissa, Meno Bonus per Jashari

Finora, la proposta del calciomercato Milan si era attestata su 32,5 milioni di euro più bonus, una cifra che la dirigenza milanista aveva dichiarato essere il limite massimo invalicabile. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dal quarto piano di via Aldo Rossi si sta studiando una nuova strategia. Non si tratta di un semplice rilancio in termini assoluti, ma di una rimodulazione significativa dell’equilibrio tra la parte fissa dell’offerta e i bonus.

In sostanza, per accelerare e concludere questa estenuante contrattazione, il Diavolo è ora disposto a alzare la cifra immediatamente disponibile per il cartellino di Jashari fino a 35 milioni di euro, riducendo di conseguenza la componente legata ai bonus. Questa mossa strategica, pur comportando un piccolo sforzo finanziario maggiore nell’immediato per il Milan, è vista come l’unica via per accontentare le richieste del Club Brugge e portare a termine l’operazione.

La Felicità di Tutti: Jashari, Brugge e un Milan Convinto

L’adozione di questa nuova formula è destinata a generare un quadro di soddisfazione generale. In primis, il Club Brugge otterrebbe di fatto quanto richiesto sin dall’inizio: un pagamento immediato di 35 milioni di euro, garantendosi una liquidità essenziale.

In secondo luogo, il Milan riuscirebbe a mantenere il costo complessivo dell’investimento invariato, pur con una diversa ripartizione tra pagamenti iniziali e futuri. Arrivati a questo punto della trattativa, e considerando che Ardon Jashari è un pupillo indiscusso sia del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare che del neo-allenatore Massimiliano Allegri, entrambi desiderosi di averlo a tutti i costi, questo “piccolo rischio” è considerato più che giustificato.

Infine, e non meno importante, la gioia più grande sarebbe quella dello stesso Jashari. Il centrocampista svizzero ha dimostrato una volontà ferrea di vestire la maglia rossonera, arrivando a compiere azioni significative per forzare la mano, inclusa la decisione di non allenarsi con la squadra da settimane e di non prendere parte alla Supercoppa del Belgio. Questa ferma determinazione del giocatore ha ulteriormente convinto il Milan a puntare su di lui con decisione e convinzione.

L’attesa è ora tutta per le prossime ore, con l’ambiente rossonero che spera di veder finalmente annunciato l’arrivo di Ardon Jashari, un tassello fondamentale per il nuovo Milan di Tare e Allegri.