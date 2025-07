Condividi via email

Fofana Milan, il centrocampista non le manda a dire: giudizio netto sulla sconfitta contro l’Arsenal. Le ultimissime sui rossoneri

Youssouf Fofana, il centrocampista del Milan che si prepara a vivere la sua seconda stagione in rossonero, ha rotto il silenzio e si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare il primo impegno amichevole contro l’Arsenal e guardare al futuro della squadra. Le sue parole, cariche di consapevolezza e ottimismo, offrono uno spaccato interessante sulla mentalità del gruppo.

Fofana ha esordito commentando la prestazione contro i Gunners, nonostante la sconfitta: “Abbiamo fatto abbastanza bene nonostante la nostra sia una squadra giovane.” Un’affermazione che sottolinea la consapevolezza della giovane età media del Milan e, al tempo stesso, la capacità di aver tenuto testa a un avversario di calibro come l’Arsenal. Questo non è un alibi, ma una constatazione sullo stato attuale della rosa, ricca di talenti ancora in fase di piena maturazione.

Il centrocampista francese ha poi proseguito con una promessa chiara e incoraggiante: “In futuro miglioreremo ancora.” Una dichiarazione che riflette la fiducia nel percorso intrapreso e nel lavoro che la squadra sta svolgendo. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri, è impegnato in una fase di costruzione e consolidamento, e le amichevoli estive sono il terreno ideale per affinare gli schemi e l’intesa tra i giocatori.

Fofana ha poi concluso il suo pensiero evidenziando l’importanza delle sfide di alto livello in questo periodo di preparazione: “Stiamo lavorando e aver giocato contro l’Arsenal ci farà acquisire esperienza.” Questa frase è emblematica della mentalità che il Milan sta cercando di inculcare: ogni partita, anche se amichevole, è un’opportunità di crescita. Misurarsi con avversari di blasone permette ai giocatori, soprattutto i più giovani, di affrontare situazioni di gioco complesse, migliorare la propria reattività e aumentare il bagaglio di esperienza che sarà fondamentale durante la stagione ufficiale. Le parole di Fofana tracciano un quadro di una squadra consapevole dei propri mezzi e desiderosa di crescere, con lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni, a partire dal test contro il Liverpool.