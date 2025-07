Calciomercato Milan, Furlani va a segno! Ultima offerta approvata e fumata bianca all’orizzonte

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha convinto il Brugge con l’ultima offerta per Jashari: fumata bianca imminente

La telenovela Ardon Jashari-Milan sembra finalmente giungere al termine, con un accordo sempre più vicino che porterà il talentuoso centrocampista svizzero a vestire la maglia rossonera. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la svolta decisiva nella trattativa è arrivata grazie a una ridefinizione delle quote tra parte fissa e bonus, che ha permesso di soddisfare le richieste del Bruges senza scombinare i piani economici del Milan.

Ardon Jashari ha dimostrato fin dall’inizio un fortissimo desiderio di Milan, manifestando apertamente la sua volontà di lasciare il Bruges e approdare a San Siro. La Gazzetta dello Sport sottolinea il suo spirito da “grande milanista” già adesso: la sua mancata partecipazione alla foto di squadra con la divisa nerazzurra del Bruges, considerata non più rappresentativa, e la sua disponibilità a ridursi l’ingaggio pur di facilitare l’affare, sono segnali inequivocabili del suo impegno. Questa generosità da parte del giocatore ha indubbiamente contribuito a sbloccare una situazione che sembrava in stallo.

L’amministratore delegato del Milan, Furlani, aveva ribadito al Bruges la sua ultima offerta di 32,5 milioni di euro più bonus, un “prendere o lasciare” che sembrava aver irrigidito la trattativa. Tuttavia, la soluzione vincente è stata trovata nella ristrutturazione della formula di pagamento: l’offerta rossonera è stata rilanciata a 35 milioni di euro sicuri, riducendo di conseguenza la quota variabile legata ai bonus individuali e di squadra. Questo compromesso, pur non cambiando il valore complessivo dell’investimento, incontra le necessità del Bruges, che riceverà il bonifico da 35 milioni di euro richiesto come condizione necessaria per la cessione di Jashari.

L’arrivo di Jashari rappresenta un tassello fondamentale per il nuovo Milan di Allegri e del direttore sportivo Tare. La mediana rossonera si appresta a subire una vera e propria rivoluzione: con Ricci come regista, Ardon Jashari e Luka Modric andrebbero a comporre una coppia di interni di altissimo livello. Jashari, con la sua qualità e sostanza, unita all’esperienza e alla leadership di Modric, creerebbe un reparto in grado di garantire equilibrio e dinamismo.

Sia il tecnico Allegri che il neo direttore sportivo Tare sono grandi estimatori di Jashari. Le sue eccellenti prestazioni nell’ultima stagione in Belgio, dove è stato eletto miglior giocatore del torneo, e le sue ottime prove in Champions League contro le squadre italiane (nonostante le sconfitte della sua squadra, ha sempre brillato nei duelli personali contro il Milan e ha ottenuto due vittorie contro l’Atalanta e un pareggio a reti inviolate contro la Juventus), hanno confermato il suo valore e la sua maturità nonostante la giovane età.

Jashari, infatti, incarna il profilo ideale che il Milan cerca per investire e potenziare il proprio patrimonio tecnico: un giovane con esperienza internazionale e margini di crescita notevoli. Dopo lunghi negoziati, la ristrutturazione della formula di pagamento ha sbloccato la situazione, portando soddisfazione a tutte le parti in causa: il Milan, che si assicura un talento prezioso riconoscendone il giusto valore; il Bruges, che monetizza la partenza del suo gioiello, pagato solo sei milioni di euro un’estate fa; e soprattutto Ardon Jashari, che vedrà realizzato il suo sogno di giocare a San Siro, dopo aver declinato anche un’importante offerta dall’Inghilterra.

La chiusura della trattativa è ora attesa con molta più fiducia e in tempi ristretti, con la speranza che Jashari possa unirsi presto ai suoi nuovi compagni per l’inizio della preparazione estiva. Sarà interessante vedere come il nuovo assetto del centrocampo del Milan si integrerà e quali nuove dinamiche porterà l’arrivo di un giocatore del suo calibro. Il futuro sembra luminoso per i colori rossoneri.