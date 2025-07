Dove vedere Liverpool Milan, la seconda amichevole dei rossoneri: tutte le soluzioni. Le ultimissime notizie sul mondo Milan

Dopo la recente sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, un match poi regolato nella sequenza finale di calci di rigore grazie alle parate decisive di Lorenzo Torriani, il Milan si prepara a un nuovo, probante test nella sua tournée asiatica. L’appuntamento è a Hong Kong, dove i rossoneri affronteranno il Liverpool, un avversario di altissimo calibro e in un momento di grande forma.

I “Reds”, infatti, si presentano come i campioni d’Inghilterra in carica, un titolo che testimonia la loro forza e il livello del calcio espresso. La squadra di Arne Slot, poi, si è ulteriormente rafforzata in questa sessione di mercato, con acquisti che la rendono ancora più temibile. Spicca l’arrivo di Hugo Ekitike dall’Eintracht Francoforte per circa 90 milioni, un innesto di peso che va ad aggiungersi a un reparto offensivo già stellare. Già presenti, infatti, troviamo talenti del calibro di Florian Wirtz, acquisito per una cifra che si aggira intorno ai 150 milioni bonus compresi, e l’inossidabile Mohamed Salah, pilastri di un attacco che promette scintille.

La partita contro il Liverpool rappresenta un’occasione cruciale per il Milan per testare la propria condizione fisica e tattica contro una delle migliori squadre d’Europa, oltre a valutare l’integrazione dei nuovi innesti e le strategie del mister. Sarà un banco di prova significativo per capire a che punto sia la preparazione estiva e quali siano le aree in cui migliorare in vista della prossima stagione.

Per tutti i tifosi rossoneri desiderosi di seguire questo importante appuntamento, c’è una notizia fondamentale: la partita sarà visibile solamente in streaming su Milan TV. Non ci saranno, quindi, trasmissioni su altre emittenti televisive o piattaforme di streaming tradizionali. Per accedere alla diretta, sarà necessario connettersi a Milan TV, la piattaforma ufficiale del club, che offrirà l’esclusiva di questo match. Assicuratevi quindi di avere accesso al servizio per non perdervi nemmeno un minuto di questa emozionante sfida.