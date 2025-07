Terza maglia Milan, svelata la data di esordio del nuovo kit rossonero! – FOTO

Terza maglia Milan, il nuovo kit rossonero, presentato oggi, farà il suo esordio domani nell’amichevole contro il Liverpool

AC Milan e PUMA hanno acceso i riflettori oggi sul nuovo Third Kit del Club per la stagione 2025/26, un capolavoro di design che incarna l’audacia e l’innato senso di stile dei Rossoneri. Il lancio, avvenuto nel cuore pulsante di Hong Kong nell’ambito del Pre-Season Tour 2025 dell’AC Milan nella regione Asia-Pacifico, ha catalizzato l’attenzione di migliaia di tifosi, segnando un momento significativo per il Club.

Il kit, una sorprendente fusione di un brillante sunny yellow con eleganti dettagli in deep green, rappresenta una dichiarazione di intenti. Non è solo una maglia, ma un simbolo che fonde in modo impeccabile il ricco heritage calcistico del Milan con una visione moderna e fashion-forward, una caratteristica distintiva che solo il Club rossonero sa interpretare con tale maestria. Questa scelta cromatica audace riflette la volontà di innovare, mantenendo salde le radici di una delle squadre più titolate al mondo.

La presentazione ufficiale si è tenuta oggi in un evento dedicato ai tifosi presso il PUMA Store del KAI TAK SPORTS PARK MALL. L’entusiasmo era palpabile, con la folla in delirio per ammirare da vicino la nuova divisa che i loro beniamini indosseranno in campo. Questo evento non solo ha permesso ai sostenitori di toccare con mano l’ultimo prodotto della partnership tra AC Milan e PUMA, ma ha anche rafforzato il legame tra il Club e la sua vastissima base di fan globali.

Il debutto in campo del nuovo Third Kit è attesissimo e avverrà il 26 luglio al KAI TAK SPORTS PARK. Sarà un’occasione imperdibile per assistere all’amichevole tra AC Milan e Liverpool, parte integrante dell’Hong Kong Festival of Football. Questa partita non è solo un test cruciale per la preparazione della squadra in vista della nuova stagione, ma anche una vetrina globale per il nuovo design, che sarà sotto gli occhi di milioni di spettatori in tutto il mondo.

Sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il Milan si prepara a una stagione che si preannuncia ricca di sfide e ambizioni. La visione di Tare nel rafforzare la squadra e l’esperienza tattica di Allegri saranno fondamentali per perseguire gli obiettivi prefissati. Il nuovo kit, con il suo design distintivo, è un ulteriore elemento che sottolinea la volontà del Club di presentarsi con una identità forte e un look inconfondibile su ogni palcoscenico.

Il sunny yellow e il deep green non sono solo colori, ma un’espressione della dinamicità e della contemporaneità che il Milan vuole rappresentare. Questo kit è stato concepito per essere performante sul campo e allo stesso tempo un elemento di stile fuori dal rettangolo verde, rispondendo alle esigenze sia degli atleti che dei tifosi. La partnership con PUMA continua a generare prodotti che sono all’avanguardia in termini di innovazione e design, consolidando la posizione del Milan non solo come potenza calcistica, ma anche come icona di moda e tendenza.

In sintesi, il nuovo Third Kit 2025/26 è molto più di una semplice divisa da gioco; è un simbolo di rinnovamento, audacia e ambizione. Con il sostegno dei suoi fedeli tifosi, la guida di Tare e Allegri, e l’innovazione di PUMA, il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua gloriosa storia, indossando con orgoglio i colori del suo futuro.